Пьянов: ВТБ сохраняет планы привлечь 300-400 млрд рублей в ходе SPO
Он отметил, что размещение может пройти в августе. По словам Пьянова, до десяти якорных инвесторов выразили желание принять участие в SPO.
«Мы хотим в том числе привлечь рыночный спрос, для этого надо проводить road show. При этом нужно учитывать, что летние месяцы – период отпусков прежде всего для потенциальных инвесторов. Это тоже может быть ограничивающим фактором», – сказал Пьянов.
Средства ВТБ направит на финансирование сделки с группой Wildberries&Russ (RWB). Первый зампред правления ВТБ заявил, что партнерство между маркетплейсом, а именно его дочерним «WB банком», и сторонним банком в России еще не строил никто. По его словам, после юридического завершения сделки и начала партнерства ВТБ выработает новую стратегию по развитию физического канала продаж продуктов банка.
26 мая «Ведомостям» в пресс-службе RWB сообщили, что ВТБ заключит с Wildberries стратегическое партнерство и получит долю «WB банка». Взамен банк предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты. Отмечалось, что сделка станет первым прямым сотрудничеством крупного банка и игрока e-commerce в РФ.
5 июня Пьянов заявил, что современные маркетплейсы находятся выше банков в «иерархии торговли человеческим счастьем». Таким образом он обосновал логику сделки с WB.