Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,466-1,32%CHMK3 370+6,98%BSPBP35,7-0,97%IMOEX2 365,22+0,73%RTSI951,96+0,73%RGBI113,4-0,46%RGBITR754,9-0,41%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Пьянов: ВТБ сохраняет планы привлечь 300-400 млрд рублей в ходе SPO

Ведомости

ВТБ сохраняет планы привлечь 300-400 млрд руб. в ходе SPO, озвученная цифра не снизится, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в интервью агентству «Интерфакс».

Он отметил, что размещение может пройти в августе. По словам Пьянова, до десяти якорных инвесторов выразили желание принять участие в SPO.

«Мы хотим в том числе привлечь рыночный спрос, для этого надо проводить road show. При этом нужно учитывать, что летние месяцы – период отпусков прежде всего для потенциальных инвесторов. Это тоже может быть ограничивающим фактором», – сказал Пьянов.

ВТБ заплатит дивиденды и одновременно возьмет у рынка денег на сделку с RWB

Финансы / Банки

Средства ВТБ направит на финансирование сделки с группой Wildberries&Russ (RWB). Первый зампред правления ВТБ заявил, что партнерство между маркетплейсом, а именно его дочерним «WB банком», и сторонним банком в России еще не строил никто. По его словам, после юридического завершения сделки и начала партнерства ВТБ выработает новую стратегию по развитию физического канала продаж продуктов банка.

26 мая «Ведомостям» в пресс-службе RWB сообщили, что ВТБ заключит с Wildberries стратегическое партнерство и получит долю «WB банка». Взамен банк предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты. Отмечалось, что сделка станет первым прямым сотрудничеством крупного банка и игрока e-commerce в РФ.

5 июня Пьянов заявил, что современные маркетплейсы находятся выше банков в «иерархии торговли человеческим счастьем». Таким образом он обосновал логику сделки с WB.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь