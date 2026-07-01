Пьянов: ВТБ сохраняет планы привлечь 300-400 млрд рублей в ходе SPO

Средства ВТБ направит на финансирование сделки с группой Wildberries&Russ (RWB). Первый зампред правления ВТБ заявил, что партнерство между маркетплейсом, а именно его дочерним «WB банком», и сторонним банком в России еще не строил никто. По его словам, после юридического завершения сделки и начала партнерства ВТБ выработает новую стратегию по развитию физического канала продаж продуктов банка.