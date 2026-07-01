ВТБ заплатит дивиденды и одновременно возьмет у рынка денег на сделку с RWB

Нетривиально такое сочетание применительно именно к ВТБ – банк весь последний год укреплял капитал. Среди прочего он провел секьюритизацию кредитов на 300 млрд руб., договорился с ЦБ о поэтапном вычете нематериальных активов при расчете капитала и распродавал непрофильные активы – из последних сделок продажа «Галс-девелопмента» более чем за 100 млрд руб. На 1 июня норматив достаточности группы Н20.0 составлял 10,5% при минимуме с учетом надбавок 10%. Потребность в дополнительном капитале на 2026 г. первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов оценивал в конце прошлого года в 200 млрд руб. – для соблюдения норматива по мере восстановления надбавок. А для прохождения базельских надбавок уже в 2027–2028 гг. банку нужно до 700 млрд руб., говорил предправления ВТБ Андрей Костин в апреле.