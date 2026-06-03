Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,854+0,58%VEON-RX59,3+0,68%BLNG10,1-1,94%IMOEX2 598,78-0,82%RTSI1 116,22-1,88%RGBI119,09+0,28%RGBITR784,88+0,3%
Главная / Инвестиции /

Пьянов: ВТБ привлечет 300-400 млрд рублей в рамках предстоящего SPO

Ведомости

ВТБ планирует привлечь 300-400 млрд руб. в рамках предстоящего вторичного публичного размещения акций (SPO). Об этом заявил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.

О планах провести дополнительную эмиссию ВТБ объявил в конце мая. Банк намерен разместить акции в объеме до 49% от существующего количества бумаг. При этом контроль государства в капитале кредитной организации сохранится – по итогам SPO его доля останется выше 50%.

Цена размещения одной акции установлена на уровне 87 руб. В банке ранее заявляли, что привлеченные средства планируется направить на развитие основного бизнеса, а также финансирование партнерства с группой RWB.

28 мая «Ведомости» писали, что ВТБ в рамках сделки с Wildberries и Russ (RWB) приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только обозначенные уже 5% в «Вайлдберриз банке», но и в других «цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы». По словам Пьянова, на эти цели набсовет ВТБ предложил провести столь большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Часть денег пойдет на финансирование покупки, часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».

Читайте также:ВТБ раскрыл детали сделки с RWB

26 мая наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, или 25% чистой прибыли по МСФО, сообщил банк вечером 26 мая. За прошлый год ВТБ заработал 502,1 млрд руб., то есть акционеры могут получить 125,5 млрд руб. Одновременно с объявлением дивидендов ВТБ рекомендовал акционерам увеличить капитал путем допэмиссии акций по цене 87 руб. за бумагу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте