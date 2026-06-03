Пьянов: ВТБ привлечет 300-400 млрд рублей в рамках предстоящего SPO

28 мая «Ведомости» писали, что ВТБ в рамках сделки с Wildberries и Russ (RWB) приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только обозначенные уже 5% в «Вайлдберриз банке», но и в других «цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы». По словам Пьянова, на эти цели набсовет ВТБ предложил провести столь большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Часть денег пойдет на финансирование покупки, часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».