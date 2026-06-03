Пьянов: ВТБ привлечет 300-400 млрд рублей в рамках предстоящего SPO
ВТБ планирует привлечь 300-400 млрд руб. в рамках предстоящего вторичного публичного размещения акций (SPO). Об этом заявил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.
О планах провести дополнительную эмиссию ВТБ объявил в конце мая. Банк намерен разместить акции в объеме до 49% от существующего количества бумаг. При этом контроль государства в капитале кредитной организации сохранится – по итогам SPO его доля останется выше 50%.
Цена размещения одной акции установлена на уровне 87 руб. В банке ранее заявляли, что привлеченные средства планируется направить на развитие основного бизнеса, а также финансирование партнерства с группой RWB.
28 мая «Ведомости» писали, что ВТБ в рамках сделки с Wildberries и Russ (RWB) приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только обозначенные уже 5% в «Вайлдберриз банке», но и в других «цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы». По словам Пьянова, на эти цели набсовет ВТБ предложил провести столь большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Часть денег пойдет на финансирование покупки, часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».
26 мая наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, или 25% чистой прибыли по МСФО, сообщил банк вечером 26 мая. За прошлый год ВТБ заработал 502,1 млрд руб., то есть акционеры могут получить 125,5 млрд руб. Одновременно с объявлением дивидендов ВТБ рекомендовал акционерам увеличить капитал путем допэмиссии акций по цене 87 руб. за бумагу.