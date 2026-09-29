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Главная / Инвестиции /

«Дом.РФ ипотечный агент» выпустит облигации на 30,19 млрд рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ООО «Дом.РФ ипотечный агент» разместит облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-70 в объеме 30,19 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Выпуск планируется погасить 28 июля 2057 г. Ожидаемая дюрация составит 3,33 года. Поручителем выступает ПАО «Дом.РФ». Ориентир надбавки к ключевой ставке ЦБ РФ составляет 67 б. п.

Сбор заявок проходит с 11:00 мск до 15:00 мск 29 сентября. Техническое размещение состоится 1 октября. Андеррайтером и агентом выступает АО «Банк Дом.РФ».

23 сентября Дом.РФ разместил новый выпуск инфраструктурных облигаций в объеме не менее 15 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ РФ с прибавлением 1,55%. Эмитентом выпуска выступает ООО «СОПФ Дом.РФ», организатором и агентом по размещению – «Дом.РФ банк».

С 25 по 26 августа «Дом.РФ ипотечный агент» проводил заявки на ипотечные облигации серии БО-001P-69 объемом 10,21 млрд руб. Срок погашения облигаций установлен на 28 августа 2057 г. Техническое размещение прошло на 31 августа.

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