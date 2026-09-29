«Дом.РФ ипотечный агент» выпустит облигации на 30,19 млрд рублей
Выпуск планируется погасить 28 июля 2057 г. Ожидаемая дюрация составит 3,33 года. Поручителем выступает ПАО «Дом.РФ». Ориентир надбавки к ключевой ставке ЦБ РФ составляет 67 б. п.
Сбор заявок проходит с 11:00 мск до 15:00 мск 29 сентября. Техническое размещение состоится 1 октября. Андеррайтером и агентом выступает АО «Банк Дом.РФ».
23 сентября Дом.РФ разместил новый выпуск инфраструктурных облигаций в объеме не менее 15 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ РФ с прибавлением 1,55%. Эмитентом выпуска выступает ООО «СОПФ Дом.РФ», организатором и агентом по размещению – «Дом.РФ банк».
С 25 по 26 августа «Дом.РФ ипотечный агент» проводил заявки на ипотечные облигации серии БО-001P-69 объемом 10,21 млрд руб. Срок погашения облигаций установлен на 28 августа 2057 г. Техническое размещение прошло на 31 августа.