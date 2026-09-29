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Главная / Инвестиции /

Цена на нефть снизилась почти на 2% за день

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Цены на нефть марок Brent и WTI снизились почти на 2% на фоне частичного восстановления экспорта топлива с Ближнего Востока.

Декабрьский фьючерс на Brent на ICE Futures дешевеет второй день подряд. По состоянию на 15:07 мск контракты стоят $96,34 за баррель. Разница с предыдущим днем торгов составила -1,55%.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому моменту подешевели до $91,16 (-1,53%).

Reuters цитирует главного аналитика KCM Trade Тима Уотерера, что объемы экспорта нефти из Персидского залива увеличиваются, но значительная часть этого роста по-прежнему обусловлена ​​обходными путями.

Согласно предварительным данным аналитической компании Kpler, экспорт сырой нефти от крупнейших ближневосточных производителей в сентябре вырос до 12,8 млн барр. в сутки, достигнув самого высокого уровня с февраля.

26 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей сообщила о намерении президента США Дональда Трампа возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

Кроме того, глава Белого дома отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня. Оно предусматривало открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие американской блокады иранских портов. Как пишет CNN, предложение Тегерана требовало от Вашингтона выполнить ряд условий в течение семи дней.

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