«Черкизово» 15 октября досрочно погасит выпуск серии БО-002Р-02
ПАО «Группа черкизово» 15 октября досрочно погасит выпуск двухлетних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 10 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выпуск был размещен в июле 2025 г. По нему выплачивались ежемесячные переменные купоны: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред 200 б. п.
Эмитент имеет право полностью досрочно погасить облигации по номиналу в даты окончания третьего, шестого, девятого, 12-го, 15-го, 18-го и 21-го купонных периодов.
Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за шесть месяцев составила 14,08 млрд руб. Результат в два раза превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Выручка выросла на 3,5% год к году до 141,60 млрд руб., валовая прибыль – на 14,4% до 43,11 руб. Операционная прибыль увеличилась до 22,98 млрд руб. (+31,8%). Скорректированный показатель EBITDA составил 27,22 млрд руб. (+37,7%).
26 июля АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Черкизово» на уровне АA(RU) со стабильным прогнозом. По данным агентства, компания демонстрирует высокую рентабельность, крупный размер бизнеса, средние оценки долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока, а также сильную оценку ликвидности.