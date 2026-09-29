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Главная / Инвестиции /

«Черкизово» 15 октября досрочно погасит выпуск серии БО-002Р-02

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «Группа черкизово» 15 октября досрочно погасит выпуск двухлетних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 10 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выпуск был размещен в июле 2025 г. По нему выплачивались ежемесячные переменные купоны: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред 200 б. п.

Эмитент имеет право полностью досрочно погасить облигации по номиналу в даты окончания третьего, шестого, девятого, 12-го, 15-го, 18-го и 21-го купонных периодов.

Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за шесть месяцев составила 14,08 млрд руб. Результат в два раза превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Выручка выросла на 3,5% год к году до 141,60 млрд руб., валовая прибыль – на 14,4% до 43,11 руб. Операционная прибыль увеличилась до 22,98 млрд руб. (+31,8%). Скорректированный показатель EBITDA составил 27,22 млрд руб. (+37,7%).

26 июля АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Черкизово» на уровне АA(RU) со стабильным прогнозом. По данным агентства, компания демонстрирует высокую рентабельность, крупный размер бизнеса, средние оценки долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока, а также сильную оценку ликвидности.

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