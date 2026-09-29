«Новабев групп» разместит два выпуска облигаций на 2,75 и на 7,25 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО «Новабев групп» по МСФО за первые шесть месяцев упала на 38% год к году, составив 1,3 млрд руб. Выручка выросла на 8% до 74,39 млрд руб., а валовая прибыль – на 12% до 28,01 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась до 6,32 млрд руб. (+9%). Показатель EBITDA вырос на 9% и составил 10,05 млрд руб. Рентабельность по EBITDA – 13,5% (+0,2 п. п.)