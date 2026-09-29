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«Новабев групп» разместит два выпуска облигаций на 2,75 и на 7,25 млрд рублей

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «Новабев групп» зафиксировало объемы размещений выпуска трехлетних облигаций серии 004Р-01 на уровне 2,75 млрд руб. и двухлетнего флоатера серии 004P-02 на уровне 7,25 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По выпускам предусмотрена амортизация. Купоны выплачиваются ежемесячно. Финальный ориентир ставки купона «фикса» составил 16,25% годовых (доходность – 17,52% годовых). По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред – 225 б. п.

По трехлетним облигациям в дату выплаты 30-го купона будет погашено 50% от номинала, по флоатеру – в дату выплаты 18-го купона.

«Новабев групп» провела сбор заявок 29 сентября, а техническое размещение запланировано на 2 октября. Организатором и агентом выступает Совкомбанк.

Чистая прибыль ПАО «Новабев групп» по МСФО за первые шесть месяцев упала на 38% год к году, составив 1,3 млрд руб. Выручка выросла на 8% до 74,39 млрд руб., а валовая прибыль – на 12% до 28,01 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась до 6,32 млрд руб. (+9%). Показатель EBITDA вырос на 9% и составил 10,05 млрд руб. Рентабельность по EBITDA – 13,5% (+0,2 п. п.)

22 июня рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг алкогольной компании «Новабев групп» на уровне AA.ru. Прогноз остался «стабильным».

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