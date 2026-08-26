Чистая прибыль Novabev Group по МСФО за полугодие снизилась на 38%

«Новабев групп» во II квартале сократила отгрузки на 6% до 3,7 млн дал, а за полугодие – на 5,8% до 6,7 млн дал. Продажи сети «Винлаб», которая принадлежит «Новабев», выросли на 9,7% во II квартале. Динамика сопоставимых продаж составила +6,1%. Основным драйвером стал рост среднего чека.