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Чистая прибыль Novabev Group по МСФО за полугодие снизилась на 38%

Наталья Захарова

Чистая прибыль ПАО «Новабев групп» по МСФО за первые шесть месяцев упала на 38% год к году, составив 1,3 млрд руб. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.

Выручка выросла на 8% до 74,39 млрд руб., а валовая прибыль – на 12% до 28,01 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась до 6,32 млрд руб. (+9%). Показатель EBITDA вырос на 9% и составил 10,05 млрд руб. Рентабельность по EBITDA - 13,5% (+0,2 п. п.)

Отдельно в ритейл-сегменте выручка за полгода выросла на 7% до 51,18 млрд руб. Чистая прибыль упала на 43% до 790 млн руб.

Чистый финансовый долг вырос на 50%. На 30 июня показатель составил 21,88 млрд руб.

«Новабев групп» во II квартале сократила отгрузки на 6% до 3,7 млн дал, а за полугодие – на 5,8% до 6,7 млн дал. Продажи сети «Винлаб», которая принадлежит «Новабев», выросли на 9,7% во II квартале. Динамика сопоставимых продаж составила +6,1%. Основным драйвером стал рост среднего чека.

22 июня рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг алкогольной компании «Новабев групп» на уровне AA.ru. Прогноз остался стабильным.

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