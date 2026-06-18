Акционеры «Новабев групп» одобрили дивиденды в размере 10 рублей на акцию

30 марта компания опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за 2025 г. Согласно документу, чистая прибыль «Новабев групп» сократилась на 68,3% и составила 3,3 млрд руб. Выручка снизилась на 34% – до 3,9 млрд руб., а валовая прибыль уменьшилась с 5,9 млрд до 3,9 млрд руб.