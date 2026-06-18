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Акционеры «Новабев групп» одобрили дивиденды в размере 10 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры «Новабев групп» на годовом собрании утвердили выплату дивидендов в размере 10 руб. на одну акцию за счет чистой прибыли прошлых лет. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов определено 29 июня 2026 г. При этом по итогам 2025 г. акционеры решили не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды.

30 марта компания опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за 2025 г. Согласно документу, чистая прибыль «Новабев групп» сократилась на 68,3% и составила 3,3 млрд руб. Выручка снизилась на 34% – до 3,9 млрд руб., а валовая прибыль уменьшилась с 5,9 млрд до 3,9 млрд руб.

Общий объем отгрузок группы в 2025 г. снизился на 2% и составил 15,8 млн дал. Отгрузки собственных брендов сохранились на уровне предыдущего года – 12,7 млн дал, тогда как продажи партнерских брендов сократились с 3,4 млн до 3,1 млн дал.

В октябре 2025 г. акционеры компании одобрили промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 20 руб. на акцию. Общий объем выплат тогда составил 2,47 млрд руб.

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