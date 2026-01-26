Отгрузки Novabev Group снизились на 2% в 2025 году
Суммарные отгрузки Novabev Group по итогам 2025 г. сократились на 2% относительно 2024 г. и достигли 15,8 млн декалитров (дал).
Отгрузки собственных брендов алкогольной компании остались на уровне предыдущего года и составили 12,7 млн дал. Объем отгрузок партнерских брендов снизился до 3,1 млн дал по сравнению с 3,4 млн дал годом ранее. В группе связали падение на 10% с общеотраслевыми факторами, плановыми изменениями структуры импорта и переориентацией на более маржинальные и ликвидные бренды.
26 января «Винлаб», входящий в Novabev Group, представил операционные результаты за 2025 г. Розничные продажи торговой сети за год выросли на 8,4% благодаря росту среднего чека на 9,5%. Количество торговых точек сети увеличилось на 7% до 2175 на конец декабря прошлого года. Доля онлайн-продаж в декабре достигла рекордных 15,4% против 14,9% годом ранее.
В октябре 2025 г. акционеры Novabev Group утвердили выплату дивиденды по результатам первого полугодия 2025 г. в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 2,47 млрд руб.
Чистая прибыль группы по МСФО за первое полугодие выросла на 4% до 2,1 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20% и достигла 69,2 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 22% и превысила 25 млрд руб. Показатель EBITDA составил 9,2 млрд руб. (+22%).