Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Отгрузки Novabev Group снизились на 2% в 2025 году

Ведомости

Суммарные отгрузки Novabev Group по итогам 2025 г. сократились на 2% относительно 2024 г. и достигли 15,8 млн декалитров (дал).

Отгрузки собственных брендов алкогольной компании остались на уровне предыдущего года и составили 12,7 млн дал. Объем отгрузок партнерских брендов снизился до 3,1 млн дал по сравнению с 3,4 млн дал годом ранее. В группе связали падение на 10% с общеотраслевыми факторами, плановыми изменениями структуры импорта и переориентацией на более маржинальные и ликвидные бренды.

26 января «Винлаб», входящий в Novabev Group, представил операционные результаты за 2025 г. Розничные продажи торговой сети за год выросли на 8,4% благодаря росту среднего чека на 9,5%. Количество торговых точек сети увеличилось на 7% до 2175 на конец декабря прошлого года. Доля онлайн-продаж в декабре достигла рекордных 15,4% против 14,9% годом ранее.

В октябре 2025 г. акционеры Novabev Group утвердили выплату дивиденды по результатам первого полугодия 2025 г. в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 2,47 млрд руб.

Чистая прибыль группы по МСФО за первое полугодие выросла на 4% до 2,1 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20% и достигла 69,2 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 22% и превысила 25 млрд руб. Показатель EBITDA составил 9,2 млрд руб. (+22%).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь