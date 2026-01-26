Отгрузки Novabev Group снизились на 2% в 2025 году

Отгрузки собственных брендов алкогольной компании остались на уровне предыдущего года и составили 12,7 млн дал. Объем отгрузок партнерских брендов снизился до 3,1 млн дал по сравнению с 3,4 млн дал годом ранее. В группе связали падение на 10% с общеотраслевыми факторами, плановыми изменениями структуры импорта и переориентацией на более маржинальные и ликвидные бренды.