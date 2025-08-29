Чистая прибыль Novabev Group в первом полугодии выросла до 2,1 млрд рублей

8 июля стало известно, что общие отгрузки Novabev Group за II квартал 2025 г. составили более 4 млн декалитров (дал), что соответствует увеличению на 13%. За первое полугодие показатель приблизился к 7,2 млн дал с ростом на 5%. Отгрузки продукции собственного производства в России достигли 3,2 млн дал во II квартале (+16%) и 5,6 млн дал за первое полугодие (+6%).