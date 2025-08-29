Чистая прибыль Novabev Group в первом полугодии выросла до 2,1 млрд рублей
За первое полугодие 2025 г. чистая Novabev Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 4% год к году до 2,1 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
В то же время выручка компании увеличилась на 20% и достигла 69,2 млрд руб. Валовая прибыль Novabaev Group выросла на 22%, превысив 25 млрд руб. Показатель EBITDA за указанный период вырос на 22% и составил 9,2 млрд руб.
В сообщении компании говорится, что основным драйвером роста ключевых финансовых показателей группы в первом полугодии 2025 г. стал ритейл-сегмент. Рост показателей также произошел за счет диверсификации брендов с фокусом на премиальный сегмент, расширения дистрибуции, развития розничной сети «Винлаб», а также работы с оборотным капиталом.
8 июля стало известно, что общие отгрузки Novabev Group за II квартал 2025 г. составили более 4 млн декалитров (дал), что соответствует увеличению на 13%. За первое полугодие показатель приблизился к 7,2 млн дал с ростом на 5%. Отгрузки продукции собственного производства в России достигли 3,2 млн дал во II квартале (+16%) и 5,6 млн дал за первое полугодие (+6%).
В сообщении говорилось, что Novabev Group достигла таких результатов благодаря налаженным отношениям с партнерами, а также мощи брендов, команды и инновациям. Отмечается, что группа сосредоточена на развитии и улучшении, внедряя искусственный интеллект, активно развивая розничный маркетинг и электронную коммерцию.
29 мая акционеры Novabev Group одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 25 руб. на одну ценную бумагу. Датой, когда будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, было назначено 9 июня.