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Выручка «Винлаб» за первое полугодие 2025 года выросла на 22,7%

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Novabev Group представила операционные показатели за II квартал и первое полугодие 2025 г. Из них следует, что выручка «Винлаб» за первое полугодие 2025 г. выросла на 22,7%, а за II квартал – на 25,8%. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Такие показатели достигаются благодаря увеличению трафика и среднего чека, говорится в сообщении. За II квартал рост составил 14,2% и 10,2% соответственно, а за первое полугодие – 11,8% и 9,7%.

Количество торговых точек алкогольного ритейлера увеличилось на 90, достигнув 2131 магазина к концу июня 2025 г. Динамика сопоставимых продаж во II квартале положительная. Общий показатель сопоставимых продаж за первое полугодие составил 8,9%, причем на рост LFL среднего чека пришлось 8,7%.

Что касается Novabev Group, общие отгрузки компании за II квартал составили более 4 млн декалитров (дал), что соответствует увеличению на 13%. За первое полугодие показатель приблизился к 7,2 млн дал с ростом на 5%. Отгрузки продукции собственного производства в России достигли 3,2 млн дал во II квартале (+16%) и 5,6 млн дал за первое полугодие (+6%).

В сообщении компании говорится, что Novabev Group достигла таких результатов благодаря налаженным отношениям с партнерами, а также мощи брендов, команды и инновациям. Отмечается, что группа сосредоточена на развитии и улучшении, внедряя искусственный интеллект, активно развивая розничный маркетинг и электронную коммерцию. 

29 мая акционеры Novabev Group  одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 25 руб. на одну ценную бумагу. Датой, когда будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, было назначено 9 июня.

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