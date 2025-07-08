Выручка «Винлаб» за первое полугодие 2025 года выросла на 22,7%

Novabev Group представила операционные показатели за II квартал и первое полугодие 2025 г. Из них следует, что выручка «Винлаб» за первое полугодие 2025 г. выросла на 22,7%, а за II квартал – на 25,8%. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.