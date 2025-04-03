IPO алкосети «Винлаб» состоится «в среднесрочной перспективе»
Совет директоров компании «Новабев» принял решение о проведении первичного публичного предложения (IPO) розничной сети Winelab (алкогольный ритейлер «Винлаб») в среднесрочной перспективе, сообщается на сервере раскрытия информации.
По итогам 2024 г. выручка Novabev Group выросла на 15,9% до 135,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль сократилась на 43,1% до 4,6 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% и составил 18,7 млрд руб. Компания нарастила продажи продукции на 12,4% до 167,6 млрд руб.
В 2023 г. сеть Winelab обеспечила 46,1% валовой выручки Novabev Group. Продажи в сети увеличились на 35%, достигнув 67,9 млрд руб., тогда как общий объем валовой выручки группы составил 149 млрд руб. В 2023 г. сеть магазинов выросла на 23% до 1657 точек.