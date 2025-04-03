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IPO алкосети «Винлаб» состоится «в среднесрочной перспективе»

Ведомости

Совет директоров компании «Новабев» принял решение о проведении первичного публичного предложения (IPO) розничной сети Winelab (алкогольный ритейлер «Винлаб») в среднесрочной перспективе, сообщается на сервере раскрытия информации.

По итогам 2024 г. выручка Novabev Group выросла на 15,9% до 135,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль сократилась на 43,1% до 4,6 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% и составил 18,7 млрд руб. Компания нарастила продажи продукции на 12,4% до 167,6 млрд руб.

В 2023 г. сеть Winelab обеспечила 46,1% валовой выручки Novabev Group. Продажи в сети увеличились на 35%, достигнув 67,9 млрд руб., тогда как общий объем валовой выручки группы составил 149 млрд руб. В 2023 г. сеть магазинов выросла на 23% до 1657 точек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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