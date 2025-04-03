IPO алкосети «Винлаб» состоится «в среднесрочной перспективе»

По итогам 2024 г. выручка Novabev Group выросла на 15,9% до 135,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль сократилась на 43,1% до 4,6 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% и составил 18,7 млрд руб. Компания нарастила продажи продукции на 12,4% до 167,6 млрд руб.