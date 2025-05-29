«Новабев групп» выплатит дивиденды за 2024 год в размере 25 рублей на акцию

Novabev Group – российская алкогольная компания, значимый производитель водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в России. По итогам 2024 г. выручка компании выросла на 15,9% до 135,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности по МСФО. Чистая прибыль сократилась на 43,1% до 4,6 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% и составил 18,7 млрд руб. Компания нарастила продажи продукции на 12,4% до 167,6 млрд руб.