«Новабев» планирует направлять 50% чистой прибыли на дивиденды в течение пяти лет
Компания выплачивает дивиденды с 2019 г. Дивиденды в размере 50% от чистой прибыли «Новабаев» впервые выплатила в 2024 г. За первое полугодие прошлого года компания выплатила 12,5 руб. на одну ценную бумагу. Общая сумма дивидендов составила 1,58 млрд руб.
Novabev Group – российская алкогольная компания, значимый производитель водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в России. По итогам 2024 г. выручка компании выросла на 15,9% до 135,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности по МСФО. Чистая прибыль сократилась на 43,1% до 4,6 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% и составил 18,7 млрд руб. Компания нарастила продажи продукции на 12,4% до 167,6 млрд руб.
3 апреля совет директоров компании «Новабев» принял решение о проведении первичного публичного предложения (IPO) розничной сети Winelab (алкогольный ритейлер «Винлаб») в среднесрочной перспективе.