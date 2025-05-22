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«Новабев» планирует направлять 50% чистой прибыли на дивиденды в течение пяти лет

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В течение ближайших пяти лет «Новабев групп» планирует сохранить выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли. Об этом сообщил председатель правления компании Константин Прохоров на Дне стратегии. Его слова передает «Интерфакс».

Компания выплачивает дивиденды с 2019 г. Дивиденды в размере 50% от чистой прибыли «Новабаев» впервые выплатила в 2024 г. За первое полугодие прошлого года компания выплатила 12,5 руб. на одну ценную бумагу. Общая сумма дивидендов составила 1,58 млрд руб. 

Novabev Group – российская алкогольная компания, значимый производитель водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в России. По итогам 2024 г. выручка компании выросла на 15,9% до 135,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности по МСФО. Чистая прибыль сократилась на 43,1% до 4,6 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% и составил 18,7 млрд руб. Компания нарастила продажи продукции на 12,4% до 167,6 млрд руб.

3 апреля совет директоров компании «Новабев» принял решение о проведении первичного публичного предложения (IPO) розничной сети Winelab (алкогольный ритейлер «Винлаб») в среднесрочной перспективе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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