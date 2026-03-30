Чистая прибыль «Новабев групп» упала на 68,3% в 2025 году

26 января «Новабев групп» сообщила, что ее общие отгрузки в 2025 г. уменьшились на 2% до 15,8 млн декалитров (дал). Отгрузки собственных брендов компании остались на уровне 2024 г. и составили 12,7 млн дал. Объем отгрузок партнерских брендов снизился до 3,1 млн дал с 3,4 млн дал годом ранее. Падение обусловлено общеотраслевыми факторами, плановыми изменениями структуры импорта и переориентацией на более маржинальные и ликвидные бренды.