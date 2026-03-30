Чистая прибыль «Новабев групп» упала на 68,3% в 2025 году

Ведомости

Чистая прибыль «Новабев групп» по РСБУ по результатам 2025 г. снизилась на 68,3% в годовом выражении и составила 3,3 млрд руб.

Выручка алкогольной компании в прошлом году сократилась на 34% год к году и достигла 3,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 3,9 млрд руб. по сравнению 5,9 млрд руб. в предыдущем году.

26 января «Новабев групп» сообщила, что ее общие отгрузки в 2025 г. уменьшились на 2% до 15,8 млн декалитров (дал). Отгрузки собственных брендов компании остались на уровне 2024 г. и составили 12,7 млн дал. Объем отгрузок партнерских брендов снизился до 3,1 млн дал с 3,4 млн дал годом ранее. Падение обусловлено общеотраслевыми факторами, плановыми изменениями структуры импорта и переориентацией на более маржинальные и ликвидные бренды.

В октябре 2025 г. акционеры группы одобрили выплату дивидендов за первое полугодие прошлого года в размере 20 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 2,47 млрд руб.

Новости СМИ2
