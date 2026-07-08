«Новабев групп» во II квартале сократила отгрузки на 6%

Чистая прибыль «Новабев групп» по РСБУ за 2025 г. сократилась на 68,3% и составила 3,3 млрд руб. Выручка снизилась на 34% до 3,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 3,9 млрд руб. по сравнению 5,9 млрд руб. в предыдущем году.