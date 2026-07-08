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«Новабев групп» во II квартале сократила отгрузки на 6%

Ведомости

Алкогольный холдинг «Новабев групп» во II квартале сократил отгрузки на 6% до 3,7 млн дал, а за полугодие – на 5,8% до 6,7 млн дал. Операционные результаты опубликованы на сайте группы.

По итогам периода позитивную динамику показали бренды из премиум-сегмента и выше. Отгрузки флагмана компании водки Beluga выросли на 41%. Позитивную динамику показали премиальные марки Orthodox (+50%), «Белая Сова» (+7%). В сегменте low-премиум отгрузки также увеличились. Среди импортных марок наибольший рост показали армянский коньяк «Ной» (+19%), ром Barceló (+18%), вино Concha y Toro (+13%).

Продажи сети «Винлаб», которая принадлежит «Новабев», выросли на 9,7% во II квартале. Динамика сопоставимых продаж составила +6,1%. Основным драйвером стал рост среднего чека.

22 июня рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг алкогольной компании «Новабев групп» на уровне AA.ru. Прогноз остался стабильным.

Чистая прибыль «Новабев групп» по РСБУ за 2025 г. сократилась на 68,3% и составила 3,3 млрд руб. Выручка снизилась на 34% до 3,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 3,9 млрд руб. по сравнению 5,9 млрд руб. в предыдущем году.

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