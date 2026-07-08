Объем продаж «Винлаба» увеличился во II квартале почти на 10%
Сеть ПАО «Винлаб» по итогам II квартала 2026 г. увеличила объем продаж с учетом НДС на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие рост составил 9,5%. Об этом сообщили в компании.
Во II квартале сопоставимые продажи (LFL) выросли на 6,1%, а по итогам шести месяцев – на 5,8%. Покупательский трафик за апрель – июнь 2026 г. увеличился на 3,1%, тогда как средний чек прибавил 6,4%. За первое полугодие эти показатели составили 2% и 7,3% соответственно. В компании отмечают, что более высокий средний чек связан как с инфляционными процессами, так и с увеличением спроса на более дорогую продукцию в категориях вина и крепкого алкоголя.
По состоянию на конец июня сеть насчитывала 2225 магазинов. Доля онлайн-продаж за первое полугодие достигла 7,1%, при этом число установок мобильного приложения «Винлаб» выросло на 23%.
Количество участников программы лояльности WINCLUB увеличилось на 700 000 человек и достигло 10,7 млн, из которых 6,4 млн пользуются бонусно-накопительной системой и сервисами персонализации.
В апреле в «Винлабе» сообщали, что объем продаж компании за I квартал 2026 г. увеличился на 9% в годовом выражении благодаря росту среднего чека на 8% и трафика на 1%. Динамика среднего чека связана с ростом интереса клиентов к более дорогим сегментам напитков и общими инфляционными факторами. Продажи сопоставимых магазинов выросли на 5,4% год к году. Число торговых точек сети возросло на 41 с начала года и составило 2216 магазинов. Продажи направления электронной коммерции увеличились на 5%, количество выкупленных заказов через сайт и мобильное приложение показало рост на 6%. Общий трафик на онлайн-платформе вырос на 7% до 19,7 млн.