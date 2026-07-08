Объем продаж «Винлаба» увеличился во II квартале почти на 10%

В апреле в «Винлабе» сообщали, что объем продаж компании за I квартал 2026 г. увеличился на 9% в годовом выражении благодаря росту среднего чека на 8% и трафика на 1%. Динамика среднего чека связана с ростом интереса клиентов к более дорогим сегментам напитков и общими инфляционными факторами. Продажи сопоставимых магазинов выросли на 5,4% год к году. Число торговых точек сети возросло на 41 с начала года и составило 2216 магазинов. Продажи направления электронной коммерции увеличились на 5%, количество выкупленных заказов через сайт и мобильное приложение показало рост на 6%. Общий трафик на онлайн-платформе вырос на 7% до 19,7 млн.