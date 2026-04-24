Продажи «Винлаба» выросли на 9% в I квартале

22 апреля «Винлаб» объявил, что выручка торговой сети по МСФО за 2025 г. увеличилась на 9% по сравнению с 2024 г. и достигла 95,1 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 8% до 3,5 млрд руб. EBITDA по IFRS 16 выросла на 22% и составила 12,1 млрд руб. Рентабельность по показателю возросла на 1,4 п. п. до 12,7%. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец года составило 0,9x. Чистая денежная позиция превысила 6,5 млрд руб.