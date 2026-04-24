Продажи «Винлаба» выросли на 9% в I квартале
Объем продаж «Винлаба» (входит в Novabev Group) за I квартал 2026 г. увеличился на 9% в годовом выражении благодаря росту среднего чека на 8% и трафика на 1%. Динамика среднего чека связана с ростом интереса клиентов к более дорогим сегментам напитков и общими инфляционными факторами.
Продажи сопоставимых магазинов выросли на 5,4% год к году. Число торговых точек сети возросло на 41 с начала года и составило 2216 магазинов.
Продажи направления электронной коммерции увеличились на 5%, количество выкупленных заказов через сайт и мобильное приложение показало рост на 6%. Общий трафик на онлайн-платформе вырос на 7% до 19,7 млн.
22 апреля «Винлаб» объявил, что выручка торговой сети по МСФО за 2025 г. увеличилась на 9% по сравнению с 2024 г. и достигла 95,1 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 8% до 3,5 млрд руб. EBITDA по IFRS 16 выросла на 22% и составила 12,1 млрд руб. Рентабельность по показателю возросла на 1,4 п. п. до 12,7%. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец года составило 0,9x. Чистая денежная позиция превысила 6,5 млрд руб.
В прошлом году розничные продажи компании выросли на 8,4% за счет роста среднего чека на 9,5%. Доля онлайн-продаж в декабре достигла рекордных 15,4% по сравнению с 14,9% годом ранее.