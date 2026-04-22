Выручка «Винлаба» по МСФО выросла на 9% в 2025 году
Выручка торговой сети «Винлаб» (входит в Novabev Group) по МСФО за 2025 г. увеличилась на 9% в годовом выражении и достигла 95,1 млрд руб. Положительное влияние на нее оказали растущий спрос на премиальные напитки и рекордные онлайн-продажи в декабре.
Чистая прибыль компании сократилась на 8% год к году до 3,5 млрд руб. EBITDA по IFRS 16 вырос на 22% и составил 12,1 млрд руб. Рентабельность по показателю продемонстрировала рост на 1,4 п.п. и достигла 12,7%. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец года составило 0,9x. Чистая денежная позиция превысила 6,5 млрд руб.
В 2025 г. количество торговых точек сети возросло на 7% с начала года до 2175 на конец декабря.
26 января «Винлаб» опубликовал операционные результаты за 2025 г. Розничные продажи торговой сети в прошлом году увеличилась на 8,4% за счет роста среднего чека на 9,5%. Доля онлайн-продаж в декабре достигла рекордных 15,4% по сравнению с 14,9% в предыдущем году.
В декабре 2025 г. «Винлаб» утвердил новую дивидендную политику. Она предполагает выплаты дивидендов не менее двух раз в год в размере не менее 50% чистой прибыли. С учетом нынешней динамики бизнеса компания намерена направить не менее 5 млрд руб. на выплаты дивидендов в 2026 г. по итогам прошлого года и промежуточных результатов этого года.