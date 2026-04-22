Выручка «Винлаба» по МСФО выросла на 9% в 2025 году

В декабре 2025 г. «Винлаб» утвердил новую дивидендную политику. Она предполагает выплаты дивидендов не менее двух раз в год в размере не менее 50% чистой прибыли. С учетом нынешней динамики бизнеса компания намерена направить не менее 5 млрд руб. на выплаты дивидендов в 2026 г. по итогам прошлого года и промежуточных результатов этого года.