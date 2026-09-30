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Мосбиржа определила регламент работы рынка в праздничные дни 2027 года

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В праздничные дни торги на Мосбирже будут проводиться по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день их заключения. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Мосбиржа под официальными праздничными днями имеет в виду 4–6 января, 8 января, 22 февраля, 3 и 10 мая, 14 июня и 5 ноября. В эти даты торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

На валютном рынке и рынке драгметаллов не будут проводиться сделки с расчетами «Today» и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день их заключения. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ в праздники будет с расчетами по всем инструментам, кроме договоров по ним, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях, за исключением депозитной маржи.

Мосбиржа добавила, что расписание торгов в выходные дни на фондовом и срочном рынках в 2027 г. будет опубликовано дополнительно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому новогодние каникулы в 2027 г. продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г. Кроме того, выходной день с субботы, 20 февраля, перенесен на понедельник, 22 февраля. В результате в феврале россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля, а в марте – 6, 7 и 8 числа.

Помимо новогодних каникул, постановление предусматривает дополнительные выходные в течение года. В мае нерабочими будут 1–3 и 8–10 мая, в июне – 12–14 июня, а в ноябре – 4-7 ноября.

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