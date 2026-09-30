Мосбиржа определила регламент работы рынка в праздничные дни 2027 года

На валютном рынке и рынке драгметаллов не будут проводиться сделки с расчетами «Today» и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день их заключения. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ в праздники будет с расчетами по всем инструментам, кроме договоров по ним, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях, за исключением депозитной маржи.