Новогодние каникулы продлятся 11 дней, майские – шесть
Новогодние каникулы в 2027 г. продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г. Постановление о праздничных и выходных днях подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в правительстве.
В кабмине пояснили, что 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье и являются нерабочими праздничными днями. Их перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.
Кроме того, выходной день с субботы, 20 февраля, перенесен на понедельник, 22 февраля. В результате в феврале россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля, а в марте – 6, 7 и 8 числа.
Помимо новогодних каникул, постановление предусматривает дополнительные выходные в течение года. В мае нерабочими будут 1–3 и 8–10 мая, в июне – 12–14 июня, а в ноябре – 4-7 ноября.
Предыдущие новогодние каникулы длились 12 дней – с 31 декабря по 11 января. 11 июля глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не видит необходимости закреплять 31 декабря официальным выходным днем. По его словам, в России гибкое законодательство, которое позволяет двигать выходные дни в соответствии с нормой. Введение дополнительного выходного – это изменение общего баланса рабочих дней в году, отметил Котяков.
23 июля депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение правительства законопроект, предлагающий сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем.