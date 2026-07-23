«Новые люди» предложили сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение правительства законопроект, предлагающий сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем. Об этом пишут «РИА Новости».
Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ, дополняя перечень нерабочих праздничных дней Днем знаний.
Как отмечается в пояснительной записке, авторы инициативы предлагают изменить правовой статус 1 сентября вместо введения дополнительного отпуска или отдельного права на освобождение от работы для определенных категорий родителей. По мнению разработчиков законопроекта, придание Дню знаний статуса нерабочего праздничного дня подчеркнет значение образования, детства и семьи в системе государственных приоритетов.
11 июля глава Минтруда заявил, что ведомство не видит необходимости закреплять 31 декабря официальным выходным днем. По его словам, в России гибкое законодательство, которое позволяет двигать выходные дни в соответствии с нормой. Введение дополнительного выходного – это изменение общего баланса рабочих дней в году, отметил Котяков.