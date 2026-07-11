Минтруда не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным днем

В 2026 г. россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней. Наиболее коротким рабочим месяцем стал январь, в котором было всего 15 рабочих дней, поскольку трудовой год начался только 12 января. Последний день 2026 г. также будет нерабочим.