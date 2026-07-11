Минтруда не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным днем
Министерство труда и социальной защиты РФ пока не видит необходимости закреплять 31 декабря официальным выходным днем, заявил агентству «РИА Новости» глава ведомства Антон Котяков.
По его словам, в России гибкое законодательство, которое позволяет двигать выходные дни в соответствии с нормой. Введение дополнительного выходного – это изменение общего баланса рабочих дней в году, отметил Котяков.
Порядок определения праздников и выходных дней и механизм их переноса закреплены в Трудовом кодексе РФ, напомнил министр. По его словам, на основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных. На 2027 г. такое поставление уже подготовлено, заявил Котяков.
В 2026 г. россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней. Наиболее коротким рабочим месяцем стал январь, в котором было всего 15 рабочих дней, поскольку трудовой год начался только 12 января. Последний день 2026 г. также будет нерабочим.