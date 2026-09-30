Мосбиржа предложила снять ограничение на применение рейтингов «.sf»

«У нас уже есть биржевые индексы для ипотечных ценных бумаг. Мы готовы смотреть на создание новых индексов, но при появлении достаточного количества тех облигаций, тех секьюритизаций, которые бы формировали такие индексы в достаточном объеме. Чтобы это не был индекс одной или трех бумаг. Здесь важна их вторичная ликвидность и рыночность», – добавила Курицына (цитата по «Интерфаксу»).