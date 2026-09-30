Мосбиржа предложила снять ограничение на применение рейтингов «.sf»
Мосбиржа предложила снять ограничения на использование рейтингов с постфиксом «.sf», чтобы стимулировать приток инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых компаний на рынок секьюритизации. Об этом сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти торговой площадки Елена Курицына на конференции АКРА «Рынок секьюритизации – новые горизонты».
Постфикс «.sf», что по-английски расшифровывается как structured finance, в кредитных рейтингах обозначает принадлежность инструмента к сектору структурированного финансирования (секьюритизация активов, ипотечные облигации, залоговые инструменты). Для НПФ и страховщиков действуют строгие правила инвестирования, и рейтинги с этой пометкой часто не признаются.
Курицына объяснила, что сейчас доля НПФ и страховых компаний среди держателей многотраншевых бумаг минимальна. Для них постфикс создает непреодолимый барьер для того, чтобы вкладываться в эти бумаги, сказал она.
«У нас уже есть биржевые индексы для ипотечных ценных бумаг. Мы готовы смотреть на создание новых индексов, но при появлении достаточного количества тех облигаций, тех секьюритизаций, которые бы формировали такие индексы в достаточном объеме. Чтобы это не был индекс одной или трех бумаг. Здесь важна их вторичная ликвидность и рыночность», – добавила Курицына (цитата по «Интерфаксу»).
На это директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова отметила, что даже существующий лимит в 5% для НПФ на вложения в ипотечные бумаги не используется полностью.
На конференции председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что рынок секьюритизации уже в ближайшие годы может быть «погребен под завалами токенизации». По его мнению, потенциал цифровых активов гораздо выше, чем классических инструментов, и если он будет раскрыт, то, вполне возможно, рынок секьюритизации уйдет от ценнобумажной формы.