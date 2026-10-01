«Русал» соберет заявки на юаневые облигации со ставкой купона 10-10,25% годовых
Сначала компания планировала провести сбор заявок 29 сентября, однако «Русал» решил поменять ориентир по срокам на «первую декаду октября».
По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Номинал облигаций – 1000 юаней. Расчеты при первичном размещении будут доступны по выбору инвестора – в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Выплата купонов и погашение будут производиться в юанях. При этом если держатель захочет, то может получить расчет и в рублях.
Организаторами размещения указаны Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг», Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Агентом выступит Газпромбанк.
Скорректированная чистая прибыль «Русала» по полугодию по МСФО составила $196 млн против чистого убытка в $194 млн годом ранее. Выручка «Русала» увеличилась на 11%, до $8,34 млрд. Скорректированная EBITDA компании за отчетный период выросла на 64,4% и составила $1,23 млрд.
27 марта АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русала» и его облигаций на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.