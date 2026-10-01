«Русал» соберет заявки на юаневые облигации со ставкой купона 10-10,25% годовых

По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Номинал облигаций – 1000 юаней. Расчеты при первичном размещении будут доступны по выбору инвестора – в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Выплата купонов и погашение будут производиться в юанях. При этом если держатель захочет, то может получить расчет и в рублях.