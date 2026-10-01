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«Русал» соберет заявки на юаневые облигации со ставкой купона 10-10,25% годовых

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Русал» соберет заявки на двухлетние юаневые облигации серии БО-001Р-17 9 октября. Ориентир ставки купона составляет 10-10,25% годовых, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сначала компания планировала провести сбор заявок 29 сентября, однако «Русал» решил поменять ориентир по срокам на «первую декаду октября».

По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Номинал облигаций – 1000 юаней. Расчеты при первичном размещении будут доступны по выбору инвестора – в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Выплата купонов и погашение будут производиться в юанях. При этом если держатель захочет, то может получить расчет и в рублях.

Организаторами размещения указаны Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг», Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Агентом выступит Газпромбанк.

Скорректированная чистая прибыль «Русала» по полугодию по МСФО составила $196 млн против чистого убытка в $194 млн годом ранее. Выручка «Русала» увеличилась на 11%, до $8,34 млрд. Скорректированная EBITDA компании за отчетный период выросла на 64,4% и составила $1,23 млрд.

27 марта АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русала» и его облигаций на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

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