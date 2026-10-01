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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций уверенно растет второй день подряд

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 1 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,74% и составил 2 284,72. Индекс РТС вырос на 0,74% и составил 861,34.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

  • ГК «Самолет» – 229,40 руб. (-1,46%)

  • «Евротранс» – 22,85 руб. (-0,65%)

  • ВИ.ру – 71,10 руб. (-0,55%)

  • МКБ – 8,74 руб. (-0,54%)

  • «Циан» – 656 руб. (-0,40%)

Общий объем торгов составил 24,91 млрд руб.

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