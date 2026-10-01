Российский рынок акций уверенно растет второй день подряд
По состоянию на 12:00 мск 1 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,74% и составил 2 284,72. Индекс РТС вырос на 0,74% и составил 861,34.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Т-Технологии» – 262,62 руб. (+4,39%)
«Аэрофлот» – 32,78 руб. (+3,54%)
«Россети» – 0,05 руб. (+3,44%)
Ozon – 3 117 руб. (+3,28%)
«Русагро» – 69,84 руб. (+1,86%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 24,91 млрд руб.