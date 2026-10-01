Минфин планирует выпустить облигаций почти на 8 трлн рублей в 2027 году

Новые параметры внутренних заимствований превышают ранее утвержденные показатели. В прошлогоднем проекте трехлетнего бюджета на 2027 г. Минфин закладывал валовое привлечение на уровне 5,39 трлн руб., а в 2028 г. – 6,18 трлн руб. Таким образом, план госзаимствований на 2027 г. вырос на 2,3 трлн руб., или 42,7%, на 2028 г. – на 1,26 трлн руб. (+20,2%).