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Минфин планирует выпустить облигаций почти на 8 трлн рублей в 2027 году

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин в 2027 г. планирует разместить рублевые облигации на 7,72 трлн руб., на 2028 г. план составит 7,43 трлн руб., в 2029 г. – 8 трлн руб., говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 гг.

Новые параметры внутренних заимствований превышают ранее утвержденные показатели. В прошлогоднем проекте трехлетнего бюджета на 2027 г. Минфин закладывал валовое привлечение на уровне 5,39 трлн руб., а в 2028 г. – 6,18 трлн руб. Таким образом, план госзаимствований на 2027 г. вырос на 2,3 трлн руб., или 42,7%, на 2028 г. – на 1,26 трлн руб. (+20,2%).

В 2026 г. предельный объем размещения госдолга, по оценкам Минфина, будет не более 6,47 трлн руб. по номиналу. Как подсчитывали «РБК Инвестиции», за первые девять месяцев 2026 г. ведомству удалось привлечь 4 трлн руб.

В 2027–2029 гг. исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 2,2% ВВП в 2027 г. и 1,9% ВВП – в 2028 и 2029 гг. соответственно.

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