«Полюс» доразместит флоатер ПБО-12 еще на 20 млрд рублей
ПАО «Полюс» доразместит флоатер серии ПБО-12 еще на 20 млрд руб. Оригинальный объем выпуска составляет 125 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Цена доразмещения составит 100% номинала плюс накопленный купонный доход. По выпуску выставлена оферта через четыре года. Спред к ключевой ставке ЦБ был установлен в размере 120 б. п., купоны ежемесячные.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, «Банк дом.РФ и АБ «Россия», а агентом – Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 7 октября.
4 сентября рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Полюс» на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу «стабильный».
По итогам первого полугодия по МСФО «Полюс» нарастил выручку на 14% год к году – до 352,67 млрд руб. Прибыль за период при этом упала в 2,8 раза и составила 61,23 млрд руб. Общий объем реализации золота составил 950 000 унций, снизившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.