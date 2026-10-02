Совокупный объем торгов на «СПБ бирже» в сентябре достиг 935 млрд рублей

Объем сделок с ценными бумагами увеличился на 2,4% к августу и на 29,25% год к году, до 180,39 млрд руб. Среднедневной объем торгов составил 6,01 млрд руб. против 5,87 млрд руб. в августе. Количество активных счетов инвесторов снизилось на 4,21% до 1,50 млн. Число сделок с ценными бумагами сократилось на 9,7% до 24,91 млн.