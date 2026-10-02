Совокупный объем торгов на «СПБ бирже» в сентябре достиг 935 млрд рублей
Совокупный объем торгов на «СПБ бирже» в сентябре текущего года составил 935,35 млрд руб., увеличившись на 30,5% по сравнению с августом. Об этом говорится в пресс-релизе торговой площадки.
Объем сделок с неоактивами вырос на 39,6% до 754,95 млрд руб. Среднедневной объем торгов составил 25,17 млрд руб. против 18,02 млрд руб. месяцем ранее. В топ-10 по объему торгов вошли неоактивы на биткойн, эфириум, AMD, солану, риппл и др.
Как уточнила биржа, за месяц участники торгов и их клиенты заключили 5,94 млн сделок с неоактивами, что на 27% больше, чем в августе. Среднедневной объем открытых позиций вырос на 50,6% до 4,04 млрд руб.
Объем сделок с ценными бумагами увеличился на 2,4% к августу и на 29,25% год к году, до 180,39 млрд руб. Среднедневной объем торгов составил 6,01 млрд руб. против 5,87 млрд руб. в августе. Количество активных счетов инвесторов снизилось на 4,21% до 1,50 млн. Число сделок с ценными бумагами сократилось на 9,7% до 24,91 млн.
С 18 сентября «СПБ биржа» добавила на торги еще 20 неоактивов на ценные бумаги глобальных компаний, среди которых Adobe, Duolingo, Intel, Reddit, Roblox, Spotify и др. Значительную часть расширения составили компании цифровой экономики. Рекорд торгов неоактивами на «СПБ бирже» был достигнут 19 августа – 26,06 млрд руб. Результат в 2,4 раза выше предыдущего максимума от 17 июня.