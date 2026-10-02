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Главная / Инвестиции /

Акционеры «Новатэка» одобрили дивиденды за первое полугодие

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акционеры ПАО «Новатэк» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 35,5 руб. на обыкновенную акцию. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Всего на выплаты компания направил 107,79 млрд руб. Дата отсечки установлена на 12 октября.

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2026 г. составила 218,6 млрд руб., что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Выручка от реализации выросла на 3,9% и достигла 836,3 млрд руб. При этом нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий снизилась на 8,8% до 430,4 млрд руб.

По итогам 2025 г. акционеры «Новатэка» получили по 47,23 руб. на обыкновенную акцию.

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