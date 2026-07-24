Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за полугодие снизилась до 218,6 млрд

По итогам 2025 г. чистая прибыль «Новатэка» по МСФО составила 186 млрд руб., снизившись почти в два раза по сравнению с 2024 г., когда показатель достигал 500,2 млрд руб. Выручка компании от реализации снизилась на 6,5% – до 1,446 трлн руб., а нормализованная EBITDA – на 14,7%, до 859 млрд руб. В то же время чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 40,9% – до 503 млрд руб., а капитальные вложения сократились на 22,1%, до 150 млрд руб.