Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за полугодие снизилась до 218,6 млрд
Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2026 г. составила 218,6 млрд руб., что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.
Выручка от реализации выросла на 3,9% и достигла 836,3 млрд руб. При этом нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий снизилась на 8,8% – до 430,4 млрд руб.
Чистый денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев составил 172,2 млрд руб., сократившись на 12% в годовом выражении. Расходы на капитальные вложения, напротив, увеличились на 20% в сравнении с показателем первого полугодия 2025 г. – до 91,7 млрд руб.
По итогам 2025 г. чистая прибыль «Новатэка» по МСФО составила 186 млрд руб., снизившись почти в два раза по сравнению с 2024 г., когда показатель достигал 500,2 млрд руб. Выручка компании от реализации снизилась на 6,5% – до 1,446 трлн руб., а нормализованная EBITDA – на 14,7%, до 859 млрд руб. В то же время чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 40,9% – до 503 млрд руб., а капитальные вложения сократились на 22,1%, до 150 млрд руб.
20 января сообщалось, что по итогам 2025 г. добыча углеводородов «Новатэком» выросла на 0,9% и достигла 673 млн баррелей нефтяного эквивалента. Реализация жидких углеводородов увеличилась на 8,9% – до 17,9 млн т, тогда как общий объем продаж природного газа, включая СПГ, сократился на 1,5% – до 76,6 млрд куб. м.