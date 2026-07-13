«Новатэк» нарастил добычу природного газа на 2,7% в первом полугодии
В первом полугодии «Новатэк» нарастил добычу природного газа до 43,68 млрд куб. м, что на 2,7% больше, чем в тот же период 2025 г. Во II квартале добыча углеводородов увеличилась на 3,9 млн баррелей нефтяного эквивалента, или на 2,3% год к году. Предварительные производственные показатели опубликованы на сайте компании.
Во II квартале добыча углеводородов составила 171,5 млн бнэ, в том числе 21,65 млрд куб. м природного газа и 3,52 млн т жидких углеводородов, в которые входят газовый конденсат и нефть. В первом полугодии добыча углеводородов составила 346,2 млн бнэ.
Общий объем реализации природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), во II квартале и первом полугодии составил 18,1 и 39,4 млрд куб. м соответственно, что на 0,4% выше и на 0,3% ниже аналогичных показателей за периоды 2025 г. Общий объем реализации жидких углеводородов составил 4,7 и 8,9 млн т соответственно, что на 0,2% и 3,5% ниже год к году.
«Новатэк» сообщил, что по состоянию на 30 июня 0,7 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,3 млн т стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как «остатки готовой продукции» и «товары в пути» в составе запасов.
Чистая прибыль за 2025 г. по МСФО у компании упала почти вдвое относительно 2024 г. и составила 186 млрд руб. Чистые деньги, полученные от операционной деятельности, выросли на 40,9% и достигли 503 млрд руб. Объем капитальных вложений снизился на 22,1% до 150 млрд руб.