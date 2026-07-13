«Новатэк» нарастил добычу природного газа на 2,7% в первом полугодии

Общий объем реализации природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), во II квартале и первом полугодии составил 18,1 и 39,4 млрд куб. м соответственно, что на 0,4% выше и на 0,3% ниже аналогичных показателей за периоды 2025 г. Общий объем реализации жидких углеводородов составил 4,7 и 8,9 млн т соответственно, что на 0,2% и 3,5% ниже год к году.