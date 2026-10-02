Брокер «Финам» попросил часть клиентов продать бумаги США
Брокер объяснил просьбы требованием иностранного финансового посредника. Он руководствуется собственной оценкой рисков, но «Финаму» причина ограничений неизвестна.
«Мы внимательно проанализировали каждый клиентский кейс и уже предложили альтернативные решения всем клиентам, которые столкнулись с ограничениями», - сказал представитель «Финама».
Он отметил, что расширение доступа к зарубежным рынкам остается приоритетом для инвесткомпании. По его словам, все клиенты получили от «Финама» необходимую информацию для принятие инвестрешений.
«Финам» с 1 октября начал работу с инструментами Singapore Exchange (SGX) и Stock Exchange of Thailand (SET). Они доступны квалифицированным инвесторам через счет «Сегрегированный глобал». Представитель «Финама» тогда напомнил, что клиентам доступны инструменты 11 международных бирж в семи юрисдикциях.