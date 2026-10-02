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Главная / Инвестиции /

Брокер «Финам» попросил часть клиентов продать бумаги США

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Финам» разослал уведомления 23 своим клиентам с просьбой продать все ценные бумаги, которые были куплены на американских биржах NYSE и NASDAQ. Об этом пишет «РБК инвестиции», ссылаясь на пресс-службу компании.

Брокер объяснил просьбы требованием иностранного финансового посредника. Он руководствуется собственной оценкой рисков, но «Финаму» причина ограничений неизвестна.

«Мы внимательно проанализировали каждый клиентский кейс и уже предложили альтернативные решения всем клиентам, которые столкнулись с ограничениями», - сказал представитель «Финама».

Он отметил, что расширение доступа к зарубежным рынкам остается приоритетом для инвесткомпании. По его словам, все клиенты получили от «Финама» необходимую информацию для принятие инвестрешений.

«Финам» с 1 октября начал работу с инструментами Singapore Exchange (SGX) и Stock Exchange of Thailand (SET). Они доступны квалифицированным инвесторам через счет «Сегрегированный глобал». Представитель «Финама» тогда напомнил, что клиентам доступны инструменты 11 международных бирж в семи юрисдикциях.

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