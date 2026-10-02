Цена на нефть Brent упала более чем на 3% на фоне переговоров о поставках дизеля

Al Arabiya со ссылкой на данные Kpler и S&P Global Energy сообщала, что в сентябре через Ормузский пролив прошло больше судов с сжиженны м природным газом (СПГ), чем в любой из предыдущих месяцев после начала конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля.