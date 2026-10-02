Цена на нефть Brent упала более чем на 3% на фоне переговоров о поставках дизеля
Цена на нефть марки Brent в моменте снизилась на $3,54 до $98,77 за баррель, марка West Texas Intermediate (WTI) упала на $4,57,43 до $88,03 барр. Снижение происходит на фоне сообщений о переговорах в Европе по поводу дополнительных поставок дизельного топлива и сырой нефти.
По состоянию на 16:01 мск декабрьский фьючерс на Brent стоит $99,08 за барр. – на 3,16% меньше к предыдущему дню, а ноябрьские контракты на WTI торгуются по $88,43, что на 4,77% меньше стоимости закрытия.
Reuters со ссылкой на источник, знакомый с подробностями обсуждения, сообщило, что страны Европейского союза обсудили предложение Франции о высвобождении дополнительных запасов дизельного топлива в ответ на давление США на европейские страны с целью увеличения поставок.
В ходе телефонного разговора правительства стран ЕС обсудили предложение Франции выпустить 50 млн барр. дизельного топлива, а страны – члены Международного энергетического агентства – 50 млн барр. сырой нефти, сообщил источник.
Al Arabiya со ссылкой на данные Kpler и S&P Global Energy сообщала, что в сентябре через Ормузский пролив прошло больше судов с сжиженны м природным газом (СПГ), чем в любой из предыдущих месяцев после начала конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля.