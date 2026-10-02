«Икс 5 финанс» разместила флоатер на 22,5 млрд рублей
Купоны по выпуску ежемесячные. Они рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред 120 б. п. Предусмотрена оферта через полтора года – 540 дней.
Ориентир по объему составлял не менее 10 млрд руб. Организаторами указаны Альфа-банк, Газпромбанк, банк «Дом.РФ», «Джи ай солюшенс», Sber CIB, инвестиционный банк «Синара», МКБ, МТС-банк и Совкомбанк, агентом по размещению – «Синара». Техническое размещение запланировано на 8 октября.
24 июня АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Корпоративный центр икс 5» и облигаций ООО «Икс 5 финанс» на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом.
Чистая прибыль X5 Group по МСФО уменьшилась за первые шесть месяцев 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Показатель сократился с 53,6 млрд до 42,3 млрд руб. (-21%). За II квартал чистая прибыль также сократилась на 20,3%. Она достигла отметки в 25,9 млрд руб. в сравнении с 32,6 млрд руб. во II квартале 2024 г.
Выручка компании за полугодие показала положительную динамику и выросла до 2,24 трлн руб. – на 21,2% по сравнению с результатом шести месяцев 2024 г. Показатель EBITDA во втором увеличился на 2,3% и составил 204,1 млрд руб.