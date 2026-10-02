«Икс 5 финанс» разместила флоатер на 22,5 млрд рублей

Чистая прибыль X5 Group по МСФО уменьшилась за первые шесть месяцев 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Показатель сократился с 53,6 млрд до 42,3 млрд руб. (-21%). За II квартал чистая прибыль также сократилась на 20,3%. Она достигла отметки в 25,9 млрд руб. в сравнении с 32,6 млрд руб. во II квартале 2024 г.