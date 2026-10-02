«Яндекс банк» разместит выпуск облигаций объемом 6 млрд рублей
Количество облигаций составил 6 млн штук по 1000 руб. каждая. Дата погашения у выпуска назначена на 27 ноября 2030 г.
«Яндекс» приобрел банк в июле 2021 г. за 1,1 млрд руб. Компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление.
В феврале Центробанк включил «Яндекс банк» в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В перечень попадают банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При включении в список учитывается число выпущенных карт и операций с ними, денежных переводов, банкоматов и эквайринговых терминалов.