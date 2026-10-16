Visiology завершил инвестиционный раунд объемом 200 млн рублей

Разработчик заявил, что привлеченный капитал направит на развитие платформы и ИИ-функциональности, расширение продуктовой экосистемы и масштабирование бизнеса. Следующий этап роста Visiology связывает с увеличением клиентской базы и развитием новых корпоративных сценариев применения BI- и ИИ-инструментов.