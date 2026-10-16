Visiology завершил инвестиционный раунд объемом 200 млн рублей
Российский разработчик BI-платформы Visiology завершил инвестиционный раунд объемом 200 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании.
В размещении приняли участие 342 инвестора, средний чек составил 584 800 руб.
Разработчик заявил, что привлеченный капитал направит на развитие платформы и ИИ-функциональности, расширение продуктовой экосистемы и масштабирование бизнеса. Следующий этап роста Visiology связывает с увеличением клиентской базы и развитием новых корпоративных сценариев применения BI- и ИИ-инструментов.
Первое полугодие компания закрыла с выручкой 457,9 млн руб. при заложенных на полугодие 360,1 млн руб.
Visiology – российская корпоративная платформа класса бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI), предназначенная для сбора, обработки, визуализации данных и построения управленческой отчетности. Компания зарабатывает на продаже и продлении лицензий, технической поддержке, а также консалтинговых и обучающих услугах.