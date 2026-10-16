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Главная / Инвестиции /

«Эко-культура» не рассматривает банкротство как сценарий развития бизнеса

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» считает некорректным заявления, что банкротство компании предрешено. Так «Ведомостям» ответил представитель холдинга.

«Банкротство не входит в планы компании и не рассматривается руководством как сценарий дальнейшего развития бизнеса», – заявили в «Эко-культуре».

В компании подчеркнули, что обращение в Арбитражный суд является предусмотренным законодательством механизмом урегулирования финансово-правовых вопросов и само по себе не означает признания холдинга банкротом. «Эко-культура» намерена урегулировать вопросы в установленном порядке и в кратчайшие сроки. Текущие обстоятельства холдинг рассматривает как рабочие задачи.

Трудности в работе «Эко-культура» связала с ростом производственных и логистических затрат, увеличением стоимости финансирования и с другими рыночными факторами. «Мы не скрываем существующих сложностей, последовательно работаем над их преодолением и принимаем необходимые управленческие решения», – заявил производитель.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Арбитражный суд Ставропольского края 12 октября принял заявление о банкротстве холдинга ООО «АПХ эко-культура» Александра Рудакова. Заявителем значится межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области. Скорее всего, обращение налогового органа подано в рамках взыскания задолженности компании перед бюджетом.

ООО «АПХ эко-культура» – головная структура одноименного агрохолдинга, основанного в 2010 г. и специализирующегося на выращивании томатов. Компания объединяет 13 тепличных комплексов общей площадью около 580 га в восьми регионах России совокупной мощностью 250 000 т овощей в год.

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