«Эко-культура» не рассматривает банкротство как сценарий развития бизнеса

В компании подчеркнули, что обращение в Арбитражный суд является предусмотренным законодательством механизмом урегулирования финансово-правовых вопросов и само по себе не означает признания холдинга банкротом. «Эко-культура» намерена урегулировать вопросы в установленном порядке и в кратчайшие сроки. Текущие обстоятельства холдинг рассматривает как рабочие задачи.