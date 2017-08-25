Обвинитель оценил удар по корреспонденту НТВ в шесть месяцев исправительных работ

Обвинитель попросил назначить шесть месяцев исправительных работ 32-летнему москвичу Александру Орлову, который 2 августа в прямом эфире ударил корреспондента телеканала НТВ, который рассказывал об отмечании дня ВДВ в Парке Горького. Как сообщает «Интерфакс», дело Орлова в особом порядке рассматривает мировой суд района Якиманка. Пострадавший журналист Никита Развозжаев поддержал позицию обвинения. Орлов и его адвокаты просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Особый порядок судебного разбирательства предполагает, что подсудимый признает полностью вину, а суд не исследует доказательства по делу. По версии обвинения, подсудимый 2 августа был пьян и решил ударить тележурналиста без значительного повода, из хулиганских побуждений.

Обвинение Орлову предъявлено по статье о побоях.