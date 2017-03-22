Досуг
Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Скрыть совершенство

«Мультимедиа арт музей» показал фотографии Питера Линдберга для календаря Pirelli

В этом году они сенсационные в своей неэротичности
Календарь Pirelli 2017. Питер Линдберг. Николь Кидман
Календарь Pirelli 2017. Питер Линдберг. Николь Кидман
МАММ

Старейший, известнейший и заслуженный фотограф моды Питер Линдберг не первый раз снимает для календаря Pirelli. А его модели этого года – Джулианна Мур, Пенелопа Крус – не впервые для этого ставшего эстетским, а когда-то соблазнявшего издания позируют. Но очень и менее знаменитые актрисы и модели в календаре этого года выглядят просто сенсационно.

Вышел календарь Pirelli-2017 с падчерицей Чемезова

Портреты 14 героинь скорее можно назвать психологическими, чем эротическими. Линдберг дает такие крупные планы лиц и рук прекрасных женщин, что у каждой из них видны дефекты кожи и отпечатки возраста. В его съемке все равны в своей уязвимости и несовершенстве – молодая Леа Сейду и старейшая Шарлотта Ремплинг. Китайская актриса-красавица Чжан Цзыи демонстрирует чудовищные мешки под глазами. Пластически оперированные Николь Кидман, Ума Турман и Кейт Уинслед отважно морщат лбы, выставляют руки с набухшими венами и не запудривают пигментные пятна на щеках, отчего выглядят немолодо, но естественно, незащищенно и нежно. Фотограф их не разоблачает, а раскукливает.

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Анастасия Игнатова – преподаватель кафедры политической теории МГИМО, дочь Екатерины Игнатовой, жены гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Также в свободное время Игнатова занимается производством ювелирных украшений
Евгений Разумный / Ведомости
Анастасия Игнатова – преподаватель кафедры политической теории МГИМО, дочь Екатерины Игнатовой, жены гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Также в свободное время Игнатова занимается производством ювелирных украшений
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«С Анастасией я познакомился на ужине у господина Тронкетти (исполнительный директор итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти Провера), когда мы обсуждали идею календаря. И она мне понравилась, она очень красивая. И я сказал, что если я буду делать календарь, то она в него войдет, потому что мне очень интересно ее лицо», — так Линдберг на презентации календаря объяснил участие Игнатовой в съемках
Евгений Разумный / Ведомости
«С Анастасией я познакомился на ужине у господина Тронкетти (исполнительный директор итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти Провера), когда мы обсуждали идею календаря. И она мне понравилась, она очень красивая. И я сказал, что если я буду делать календарь, то она в него войдет, потому что мне очень интересно ее лицо», — так Линдберг на презентации календаря объяснил участие Игнатовой в съемках
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Выставка «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more...» проходит в Мультимедиа арт музее до 14 мая. На фото портреты Джулианы Мур
Евгений Разумный / Ведомости
Выставка «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more...» проходит в Мультимедиа арт музее до 14 мая. На фото портреты Джулианы Мур
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Питер Линдберг – единственный фотограф, в четвертый раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. На фото Ума Турман
Евгений Разумный / Ведомости
Питер Линдберг – единственный фотограф, в четвертый раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. На фото Ума Турман
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Последние годы Pirelli публикует снимки знаменитостей без ретуши. На фото Пенелопа Круз
Евгений Разумный / Ведомости
Последние годы Pirelli публикует снимки знаменитостей без ретуши. На фото Пенелопа Круз
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Хелен Миррен
Евгений Разумный / Ведомости
Хелен Миррен
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Алисия Викандер
Евгений Разумный / Ведомости
Алисия Викандер
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Кейт Уинслет
Евгений Разумный / Ведомости
Кейт Уинслет
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Актриса Робин Райт
Евгений Разумный / Ведомости
Актриса Робин Райт
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Шарлотта Рэмплинг
Евгений Разумный / Ведомости
Шарлотта Рэмплинг
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Чжан Цзыи
Евгений Разумный / Ведомости
Чжан Цзыи
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Работы Питера Линдберга для календаря Pirelli-2002. Тогда съемка проходила на студии Paramount в Лос-Анджелесе
Евгений Разумный / Ведомости
Работы Питера Линдберга для календаря Pirelli-2002. Тогда съемка проходила на студии Paramount в Лос-Анджелесе
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«Моя ответственность, – цитирует текст к выставке слова Линдберга, – освободить женщин от фетиша вечной молодости и совершенства. Идеал красоты, продвигаемый современным обществом, – это химера». Слова человека, всю долгую профессиональную жизнь обслуживающего индустрию красоты, похожи на раскаяние.

Его фотографии московский музей выставил вместе с избранными снимками календаря Pirelli прошлых лет. Здесь есть полностью обнаженные девушки 1999 г. – фотограф Херб Ритц. Затейливые модели-куклы в китайском стиле Патрика Демашерлье 2008 г. Можно увидеть и сложнопостановочные снимки самого Линдберга 15-летней давности. И недавние брутальные фотографии сильных женщин от Энни Лейбовиц. Но никогда, ни в каком году, модели не выставляли свои изъяны, не демонстрировали проблемы с кожей и осанкой.

Но, видимо, искусственная красота стала невыносимой, банальной, доступной и пошлой. А морщины, как и все редко встречающееся в мире глянца, превратились в ценность. Как продукты без добавок и красителей.

До 14 мая

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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Комментарии  ()
Miroshnichenko
15:12 22.03.2017
Наконец-то у кого-то очнулся мозг.
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