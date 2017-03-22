«Мультимедиа арт музей» показал фотографии Питера Линдберга для календаря Pirelli

В этом году они сенсационные в своей неэротичности

Старейший, известнейший и заслуженный фотограф моды Питер Линдберг не первый раз снимает для календаря Pirelli. А его модели этого года – Джулианна Мур, Пенелопа Крус – не впервые для этого ставшего эстетским, а когда-то соблазнявшего издания позируют. Но очень и менее знаменитые актрисы и модели в календаре этого года выглядят просто сенсационно.

Портреты 14 героинь скорее можно назвать психологическими, чем эротическими. Линдберг дает такие крупные планы лиц и рук прекрасных женщин, что у каждой из них видны дефекты кожи и отпечатки возраста. В его съемке все равны в своей уязвимости и несовершенстве – молодая Леа Сейду и старейшая Шарлотта Ремплинг. Китайская актриса-красавица Чжан Цзыи демонстрирует чудовищные мешки под глазами. Пластически оперированные Николь Кидман, Ума Турман и Кейт Уинслед отважно морщат лбы, выставляют руки с набухшими венами и не запудривают пигментные пятна на щеках, отчего выглядят немолодо, но естественно, незащищенно и нежно. Фотограф их не разоблачает, а раскукливает.

Евгений Разумный / Ведомости Анастасия Игнатова – преподаватель кафедры политической теории МГИМО, дочь Екатерины Игнатовой, жены гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Также в свободное время Игнатова занимается производством ювелирных украшений 1/12 Евгений Разумный / Ведомости «С Анастасией я познакомился на ужине у господина Тронкетти (исполнительный директор итальянской компании Pirelli Марко Тронкетти Провера), когда мы обсуждали идею календаря. И она мне понравилась, она очень красивая. И я сказал, что если я буду делать календарь, то она в него войдет, потому что мне очень интересно ее лицо», — так Линдберг на презентации календаря объяснил участие Игнатовой в съемках 2/12 Евгений Разумный / Ведомости

Выставка «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh and more...» проходит в Мультимедиа арт музее до 14 мая. На фото портреты Джулианы Мур 3/12 Евгений Разумный / Ведомости Питер Линдберг – единственный фотограф, в четвертый раз приглашенный Pirelli для сотрудничества. На фото Ума Турман 4/12 Евгений Разумный / Ведомости Последние годы Pirelli публикует снимки знаменитостей без ретуши. На фото Пенелопа Круз 5/12 Евгений Разумный / Ведомости Хелен Миррен 6/12 Евгений Разумный / Ведомости Алисия Викандер 7/12 Евгений Разумный / Ведомости Кейт Уинслет 8/12 Евгений Разумный / Ведомости Актриса Робин Райт 9/12 Евгений Разумный / Ведомости Шарлотта Рэмплинг 10/12 Евгений Разумный / Ведомости Чжан Цзыи 11/12 Евгений Разумный / Ведомости Работы Питера Линдберга для календаря Pirelli-2002. Тогда съемка проходила на студии Paramount в Лос-Анджелесе 12/12

«Моя ответственность, – цитирует текст к выставке слова Линдберга, – освободить женщин от фетиша вечной молодости и совершенства. Идеал красоты, продвигаемый современным обществом, – это химера». Слова человека, всю долгую профессиональную жизнь обслуживающего индустрию красоты, похожи на раскаяние.

Его фотографии московский музей выставил вместе с избранными снимками календаря Pirelli прошлых лет. Здесь есть полностью обнаженные девушки 1999 г. – фотограф Херб Ритц. Затейливые модели-куклы в китайском стиле Патрика Демашерлье 2008 г. Можно увидеть и сложнопостановочные снимки самого Линдберга 15-летней давности. И недавние брутальные фотографии сильных женщин от Энни Лейбовиц. Но никогда, ни в каком году, модели не выставляли свои изъяны, не демонстрировали проблемы с кожей и осанкой.

Но, видимо, искусственная красота стала невыносимой, банальной, доступной и пошлой. А морщины, как и все редко встречающееся в мире глянца, превратились в ценность. Как продукты без добавок и красителей.

До 14 мая