Транссибирский арт-фестиваль, созданный Вадимом Репиным, распространился на весь мир

В этом году, когда отмечается 80 лет Новосибирской области и столько же – местной филармонии, 60 лет Новосибирской консерватории имени Глинки и 300 лет городу Искитиму, концерты Четвертого Транссибирского фестиваля проходят также в Самаре и Тобольске, Брюсселе и Токио. Фестиваль Вадима Репина расширяется вширь и вглубь, захватывая новые географические пространства властью новых имен исполнителей и новыми произведениями. В итоге он впервые доберется до Бельгии – в конце апреля Репин и пианистка Ольга Домнина выступят в штаб-квартире Европарламента в зале, носящем имя великого скрипача Иегуди Менухина, и это тот самый случай, когда культура в очередной раз выглядит эффективнее политики.

Речь не только о выступлениях перед публикой, но и о мастер-классах. Среди участников проекта «Просто общайся со звездой!» трубачи Сергей Накаряков и Андрей Илькив (Украина), тромбонист Элиас Файнгерш (Швеция), виолончелисты Александр Князев и Пабло Феррандес (Испания), пианист Николас Ангелич (США), скрипачи Илья Король (Австрия) и Наталья Прищепенко (Германия) – одна из четырех учениц Захара Брона, уехавших вместе с профессором на учебу в Германию (среди трех других был и сам Репин). Все они и участники фестиваля, проходящего, как обычно, не только в крупных городах, но и в районных центрах: в этом году «Транссиб» вновь доехал до Бердска, где как раз отремонтировали зал, Ордынского и юбилейного Искитима.

Если даже афиши и пересекались с новосибирской, то с важными различиями. Например, в Искитиме играли четыре, а не три, как в Новосибирске, части из сюиты Toot Suite (1981) французского композитора Клода Боллинга, известного умением объединять джаз и классику. Партнером немецкого трубача Отто Заутера выступило отличное джазовое трио Алексея Гребенкина, в итоге получилось гораздо убедительнее, чем днем раньше на концерте в самом Новосибирске, где играл местный академический симфонический оркестр. Зато в Новосибирске концерт шел в трех отделениях, и это тот редкий случай, когда мечталось о четвертом: зал заворожили и околдовали Элиас Файнгерш и Аркадий Шилклопер, акцент нынешнего фестиваля был сделан на медных инструментах. «Болеро» в их исполнении, как и мелодекламация шведской поэзии XVIII в. – одна из вершин программы.

Премьеры продолжатся Каждый «Транссиб» сопровождается мировой премьерой, пройдет она и в будущем году – Вадим Репин и Дэниель Хоуп исполнят под управлением Саши Гетцеля концерт для двух скрипок с оркестром Марка Энтони, заказанный совместно с фестивалями в Германии и Турции. Переговоры по поводу 2019 г. ведутся с Софьей Губайдулиной.

Вообще вершин хватает – это прежде всего вечера камерной музыки, в том числе исполнение Вадимом Репиным и Александром Князевым (первое в биографии обоих музыкантов) Чаконы для скрипки и бассо континуо, приписываемой Томазо Витали (1663–1745), и американские авторы, предложенные дирижером Лоренсом Фостером Новосибирскому оркестру, – Гершвин и редко звучащий у нас Аарон Копленд. Фестивальная программа – возможность расширить привычный репертуар филармонических абонементов, повсюду в России ориентированных, как правило, на «широкий вкус».

Многое она могла бы дать и студентам Новосибирской консерватории, юбилей которой отметили специальным концертом, с приглашением двух студенческих оркестров (музыкантам, метящим, судя по всему, в солисты, есть куда расти как ансамблистам) и даже оркестра народных инструментов – «народники» впервые участвовали в арт-фестивале. А вот на встречах с легендарным кинорежиссером Бруно Монсенжоном, представлявшим свои фильмы о Глене Гульде и Давиде Ойстрахе, студентов почти не было, как не посещали они массово и бесплатные мастер-классы. Вадим Репин публично удивился такой ситуации и пообещал заняться ее исправлением, все-таки исполнители такого уровня, каким смог похвастаться в этом году «Транссиб», на берегах Оби появляются редко. «Обычно в таких случаях во всем мире консерватории отменяют на несколько дней занятия и в полном составе отправляются на мастер-классы», – говорит Репин, его разочарование с положением дел в родном городе можно понять.

Любой фестиваль – живое дело, изменения в программе смотрятся проявлением этой самой жизни. Из-за болезни греческий скрипач Леонидас Кавакос отменил выступления в Финляндии и России. Его московский концерт вместе с виолончелистом Александром Бузловым спасет Репин, вдвоем они заменят Кавакоса и на закрытии «Транссиба» в Новосибирске.

После финала в Красноярске фестиваль до конца апреля идет в городах России, от Петербурга до Тюмени, последние же события в его афише датированы сентябрем и октябрем – вместе с Вадимом Репиным и другими музыкантами в Японии выступит прима-балерина Светлана Захарова.

До 3 апреля в Новосибирске, до 7 апреля в Красноярске