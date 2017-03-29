Третьяковская галерея показывает фотографии тех, с кого писали картины

Выставку «Модель художника в объективе фотоаппарата» легко не заметить в историческом здании Третьяковской галереи. Витрин с фотографиями тех, кто позировал художникам, не много – они почти незаметны в семи залах музея. Но содержание их вызывает живой, и не только понятный обывательский, интерес.

Разумеется, больше всего на этой выставке фотографий жен художников – самых доступных, любимых и не требующих оплаты моделей. На втором месте по тем же причинам идут сестры и дочери, дальше сыновья, друзья и коллеги. Для соборной картины «На Руси. Душа народа» Нестерову позировали и жена, и дочь, и сын, который в образе отрока эту самую народную душу и олицетворяет. Иногда, правда, события менялись местами и позирование приводило к женитьбе. Так, прекрасная Анна Коровина сначала была моделью для «Красных фонариков», а потом вышла за художника замуж.

Выставку подготовили к московскому фестивалю «Мода и стиль в фотографии», поэтому, по словам куратора Елены Теркель, был сделан акцент на дамах и их нарядах. И с этой точки зрения ярчайшее впечатление остается от фотопортрета сестры Борисова-Мусатова Елены. Она стоит в брючном костюме, сшитом прямо по моде нынешнего сезона, но огромная, немыслимо гнездообразная шляпа делает ее пришельцем из неведомого прошлого и роднит с написанными братом образами. Больше ничего похожего на нежнейших борисово-мусатовских дев в ней нет, хотя с нее их и писали.

Но можно разглядеть на старых снимках и нечто более сложное, чем внешнее несходство. Софья Крамская на фотопортрете, сделанном, как и все фотографии того времени, с уважением к человеческому облику, куда прозаичнее, суше и дурнее, чем на того же времени портрете, написанном явно очень любящим ее человеком.

Появление фотографии, как известно, повлияло на развитие живописи, избавило ее от обязанности фиксировать реальность. Случилось это как раз в то время, когда работали отмеченные выставкой художники.

До 28 мая