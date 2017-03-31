Культура
Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Востребованные из забытых

Еврейский музей показал работы известных и забытых художников 20-30-х годов

Выставка «До востребования. Коллекция русского авангарда из региональных музеев. Часть II» сделана эффектно
Самая красивая часть выставки – супрематическая
Самая красивая часть выставки – супрематическая
Сергей Портер / Ведомости

Не только сама выставка, но и ее количественные характеристики производят впечатление: 93 художника, 110 произведений, 18 музеев. Большинство представленных работ даже музейным завсегдатаям неизвестно, так же как и фамилии многих авторов. Вторая часть проекта Еврейского музея и центра толерантности и искусствоведа Андрея Сарабьянова по представлению московской публике произведений художников русского авангарда, хранящихся вдали от столиц, продолжает начатую тему, но цель у нее другая. В прошлый раз был повод восхититься безусловными ценностями, волею судеб попавшими в разные города страны, и имена их создателей у всех на слуху. Сейчас же большинство авторов выставленных картин и графики практически забыты. Хотя о некоторых, например Александре Иванове, авторе эффектного, даже изысканного коллажа «Конструкция с граммофонными пластинками», можно легко найти сведения. Другие авторы, как братья Абрам и Моисей Векслеры, сохранены в культурной памяти в качестве художников кино и плаката, но не как авторы изящных конструктивистских, модернистских рисунков.

Здесь картины показывают отдельно от подписей
Еврейский музей привез русский авангард из региональных музеев
Выставка «До востребования» впечатляет размахом, но трудна для просмотра

Разумеется, без громких имен публику на выставку не заманишь. Малевича на ней, правда, нет, поскольку его послереволюционные работы, как объяснил Сарабьянов, собраны в Москве и Петербурге. Но его школу отлично представляет хрестоматийная «Оранжевая архитектоника» Любови Поповой. А рядом с ней находится тоже яркая и интересная «Супрематическая композиция» куда менее известной Ольги Дейнеко, прожившей долго и впоследствии писавшей милые акварели.

В провинциальные музеи, как известно, работы художников авангарда, русских-советских модернистов, попали благодаря активной послереволюционной деятельности Наркомпроса. В нем заседали как раз художники радикальные, из маргинальных превратившиеся во власть. Они сами у себя делали закупки и рассылали по городам свои произведения в качестве примеров нового, революционного, искусства. И в своей деятельности за короткое время весьма преуспели. Вторая волна поступлений была обеспечена в начале 1930-х гг. ссылкой из столичных музеев в провинцию картин и графики все тех же художников. В отдалении от властных городов они и сохранились.

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Сергей Портер / Ведомости
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Сергей Портер / Ведомости
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Сергей Портер / Ведомости
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Вторая часть «До востребования» как раз и демонстрирует, насколько активно новые формы внедрялись в жизнь, как многих захватили поиски новейшего искусства. Конечно, ученики Малевича, Матюшина или Филонова в исключительных случаях достигали высот великих учителей. Изменив их заветам под давлением обстоятельств, государственного запрета на формализм или собственных взглядов на искусство, выученные пионерами русского авангарда художники сумели сохранить талант и профессиональные навыки, живописную культуру. Одна из самых эффектных работ на выставке – резкая, контрастная, сконструированная «Италия» Юрия Пименова, впоследствии ставшего «советским импрессионистом», героем оттепельных времен. Алиса Порет, не самая прилежная ученица Петрова-Водкина и Филонова, всю жизнь в книжной графике сохраняла игру и юмор и никогда не была образцово советской. Ее совместная с Татьяной Глебовой картина «Дом в разрезе» тому отличное свидетельство.

Искусствовед Андрей Сарабьянов рассказал, как надо понимать русский авангард

Еще одно наблюдение, подаренное выставкой, – это понимание, насколько мало работы мастеров могут отличаться от того, что делали художники второго ряда и совсем не признанные. Особенно если мастеров представляют вещи проходные, а от их учеников или эпигонов остались лучшие.

Ну а то что Андрей Сарабьянов показал художников, потерявшихся в тени великих, и даже ученикам отдал предпочтение перед победителями-учителями, то это, конечно, и гуманно, и справедливо.

Ленин о футуристах

Андрей Сарабьянов в статье каталога к выставке цитирует переписку Ленина и Крупской. Глава государства просил жену для Наркомпроса «найти надежных антифутуристов». Она соглашалась, что Наркомпрос не сделает из искусства «могучего воспитания коммунистических чувств», что футуристы – «выразители худших элементов старого искусства».

Самый активный участник выставки – броский дизайн. Как и в прошлый раз, его авторы Кирилл Асс и Надежда Корбут показали себя на фоне художников и достигли в этом определенного успеха. Некоторые, войдя в темный зал, ахали от неожиданности. Но в общем публика была готова к внешним эффектам, и даже мещанские фонарики над каждой картиной и комически-драматичный черный цвет стен ее не поразили. Главное, что работы были развешаны продуманно и удобно для осмотра. А столы с электронными каталогами очень помогли зрительской жажде знаний и естественному любопытству.

До 28 мая

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