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Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: Невыносимое величие

Киноэссе Терренса Малика «Путешествие времени» невероятно красиво и невыносимо патетично

Фильм не умаляет величия американского классика, но отбивает желание следить за его духовной эволюцией дальше
«Путешествие времени» пытается заглянуть в глубокое прошлое нашей галактики
«Путешествие времени» пытается заглянуть в глубокое прошлое нашей галактики
Кадр из фильма «Путешествие времени»

Когда с экрана сказали: «О свет любви, не покидай меня!» – я понял, что сил моих больше нет. А фильм великого американского режиссера Терренса Малика едва дошел до середины. «Свет. Тьма. Мать. Кто привел меня в этот мир? – мерно говорил закадровый голос Константина Хабенского, дублирующего Кейт Бланшетт. – О жизнь, дарующая добро!»

Смотри, как растет трава
Получившее «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля «Древо жизни» (The Tree of Life) Терренса Малика поражает не столько амбициями ответить на главные вопросы бытия, сколько глубиной проникновения в природу кинематографа

Превращение Терренса Малика из визионера в миссионера (точнее, их слияние в торжественном экстазе) случилось не вдруг, но «Путешествие времени», кажется, обозначило переход американского классика на следующую эволюционную ступень, где открывается третий глаз и мироздание видится не отдельными частями, а все целиком, как глобус Оклахомы. Как всегда у Малика, это фантастически, божественно красиво: рождаются галактики, плавают киты и сперматозоиды, извергаются вулканы, делятся клетки, летают метеориты, бегают компьютерные динозавры, растет мох. Иногда, как часть вселенской мозаики, появляются и люди – в документальных кадрах, снятых на телефон, они танцуют на карнавале, мастерят что-то нехитрое или устраивают «арабскую весну», а в игровых эпизодах изображают наших далеких предков, занятых охотой и собирательством. Но вместо научно-популярных комментариев, допустим о сексуальной жизни китов или устройстве первобытных сообществ, мы слышим только про свет любви и жизнь, дарующую добро (даже если на экране в это время показывают смерть).

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Кадр из фильма «Путешествие времени»
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Кадр из фильма «Путешествие времени»
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Кадр из фильма «Путешествие времени»
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Кадр из фильма «Путешествие времени»
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В фильмографии Терренса Малика девять полнометражных фильмов. Между первым («Пустоши», 1973) и вторым («Дни жатвы», 1978) прошло пять лет. Появления третьего («Тонкая красная линия», 1998) киномир, уже признавший Малика гением, дожидался два десятилетия. В очередь на съемки этой военной драмы шеренгами выстраивались голливудские звезды первой величины. Российские критики сравнивали Малика с Алексеем Германом, работавшим так же долго и так же тщательно.

Увидевшие кинематограф Малика впервые с трудом могли дышать. Героями «Тонкой красной линии» были американские морские пехотинцы, которым надо было взять высоту на острове Гуадалканал в Тихом океане в 1943 г. Они брели в невероятном, райском ландшафте, где тишина оглушала, а смерть прилетала внезапно. Но за секунду до (растянутую в вечность) герои успевали оглянуться и задать вопросы, которые тогда и там, где рай встречался с адом, были сущностными, а не риторическими или высокопарными.

Размах

В «Путешествии времени» есть эпизоды, которые Терренс Малик снял более 40 лет назад. Это, в частности, сцены охоты австралийских аборигенов в пустыне. С другой стороны, в фильме использованы, например, кадры, сделанные телескопом Hubble. По словам супервайзера визуальных эффектов Дэна Гласса, Малик хотел создать впечатление, что все эпизоды сделаны разными художниками.

В принесшем Малику каннскую «Золотую пальмовую ветвь» «Древе жизни» (2011) режиссер задавался вопросами об отношениях человека и Бога, природы и благодати, обращаясь к детству и словно бы заново пересоздавая саму материю кино на уровне первоэлементов: взгляда, движения, монтажа. Сюжет растворялся в «образе-грезе» (Жиль Делез), в котором «движение мира замещает действие». Но именно в «Древе жизни» появилось все то, из чего целиком состоит «Путешествие времени»: эпические картины зарождения и гибели галактик, приключения бактерий и молекул, грандиозные пейзажи с вулканами, гейзерами, океанами и пустынями.

Фильм Терренса Малика «К чуду»: Нечаянный сексизм

На самом деле Малик вынашивал «Путешествие времени» с 1970-х, а снимать начал еще в 2003 г., получив грант National Geographic Society. Но сегодня картина неизбежно выглядит как материал, не вошедший в «Древо жизни», после которого американский классик стал работать гораздо быстрее, разменивая собственные открытия на формальные приемы и становясь все патетичней. В «Путешествии времени» высокопарность попросту невыносима. Ужасно, что приходится говорить это об одном из любимых режиссеров, но я не знаю, как идти на следующий фильм Терренса Малика. О свет любви, не покидай меня, ведь его «Песня за песней» выйдет уже в этом году.

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