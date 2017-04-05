Культура
Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Красота, а не жизнь

Третьяковская галерея открыла выставку Зинаиды Серебряковой

Она обречена на успех у публики, ищущей в искусстве прекрасного
На полотнах Зинаиды Серебряковой нет ничего уродливого или трагического
На полотнах Зинаиды Серебряковой нет ничего уродливого или трагического
Евгений Разумный / Ведомости

На выставке Зинаиды Серебряковой все прекрасны: и мужчины, и женщины, и крестьяне, и дети. Ничего уродливого, злого или трагического Серебрякова не писала, только доброе, радостное и отрадное для глаза. За это и почитает ее публика, ищущая в искусстве идеала, пусть и недостижимого. За это прощаются ей и композиционные огрехи, и живописные неловкости, и однообразие приемов и сюжетов. Но она родилась в семье скульптора, всю жизнь была связана с художниками родственными и дружескими отношениями, так что врожденный и развитой художественный вкус не позволил ей писать прекраснодушно или, упаси бог, пошло.

Радующиеся жизни обнаженные люди - их Серебрякова продолжала писать и в эмиграции
Париж ей не помешал
В Третьяковке открылась большая выставка Зинаиды Серебряковой парижского периода. Любимая публикой художница и в эмиграции писала красиво и красивых

Зато она одарила публику «такой улыбкой во весь рот, что нельзя не поблагодарить ее», писал Александр Бенуа, приходящийся художнице дядей. Эти слова можно прочитать в экспликации к картине «За туалетом», одной из самых популярных в русском искусстве. Пояснения, обширные и краткие, даны на выставке почти к каждой работе, они не только информируют, кем, например, был портретируемый, но и приводят слова Серебряковой и ее современников. И слова эти тоже все очень, очень красивые.

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«Смелая фресковая постановка фигур, мастерство рисунка, густота и сила живописи – таковы качества этой картины» – так написал о «Белении полотна», центральной в экспозиции большой картине, Сергей Эрнст, автор первой монографии о Серебряковой. Написал только о достоинствах, не замечая недостатков. Был он, судя по портрету, красавцем с низкими бровями и чувственными губами. Красавцем был и его постоянный до старости друг Дмитрий Бушен. Его портрет в маскарадном костюме тоже представляет выставка в театральном разделе с голубыми балеринами, чуть напоминающими Дега. Молодые люди были соседями Бенуа, в 20-е гг. уехали в Париж.

Нет на выставке

На выставку не попали работы Серебряковой из украинских музеев, в том числе и большая «Жатва». Также там нет работ с обнаженными детьми, которых у Серебряковой много. Картина с юной ню «Спящая девочка» была продана на Sotheby’s за $5,9 млн.

Выставка Серебряковой кажется огромным живописным семейным альбомом, где все со всеми находятся в чудесных отношениях: мать, муж, сестра, друзья, еще друзья, соседи и много-много детей. И даже крестьяне, позировавшие Серебряковой, кажутся ее близкими родственниками: «Мне очень нравился их облик – белые рубахи (а покрой русских рубах точно такой, как был у древних греков) <...> стрижены под горшок, в онучах и лаптях». Вот так она крестьян и писала, как древнегреческих богов, – стройными и сильными, с идеальными, безмозольными, ногами. Любимой моделью была Поля Гречкина с крупным носом и выцветшими бровями. Для «Бани» художнице в Петербурге позировали обнаженными тоже крестьянки, домашние работницы. Они, очевидно, всплыли в ее памяти, когда ей через полтора десятилетия пришлось рисовать грудь «Лежащей одалиски в голубом покрывале». В письмах из Марокко Серебрякова жаловалась, что все там замотаны по самые глаза, а заказчик хочет обнаженных.

Третьяковка показала плохое отношение к обнаженной натуре

Выставка в Третьяковской галерее большая – 200 работ, живопись и графика, дореволюционные вещи и написанные в эмиграции. Картины русского периода многим хорошо знакомы по постоянной экспозиции Третьяковской галереи и Русского музея, их часто демонстрируют на выставках. Произведения поздние, эмигрантские, три года назад показывали на выставке Серебряковой в этом же музее. Из нового директор галереи Зельфира Трегулова отметила пейзажи – особенно ранние, действительно среди них есть очень симпатичные. А что касается поздних панно, написанных для виллы барона Броуэра, то они как раз кажутся лишними, поскольку демонстрируют, как невозможно мертво выглядит искусство, воспроизводящее великие образцы прошлого без иронии и рефлексии. Ну и как тяжело было писать Серебряковой на заказ.

В лучших своих вещах, особенно в картинах с детьми, она словно оставляет мысли о великих предшественниках и становится ближе к своим родственникам из «Мира искусства». В редких работах она только допускает намек на тяготы и невзгоды жизни. Карточный домик строят четверо печальных детей на картине Серебряковой 1919 г. Тогда у нее только что умер муж, она потеряла любимое имение «Нескучное». Впереди ее ждали голодные годы, эмиграция и разлука с детьми. Но до конца жизни она писала только красивое.

До 30 июля

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