Японский оркестр завершил VIII Фестиваль Мстислава Ростроповича

Филармонический хор Токио под руководством дирижера Кадзуки Ямады дебютировали в России с большим успехом

Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Опыт открытой формы

На закрытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича музыканты из Японии привезли французскую музыку. Оркестр «Йокогама симфониетта» и филармонический хор Токио под руководством дирижера Кадзуки Ямады дебютировали в России с большим успехом.

Сердцем программы оказался Реквием Габриэля Форе. Кадзуки Ямада выбрал последнюю редакцию Реквиема, в которой занято немалое количество исполнителей – большой оркестр, орган, хор и два солиста. Несмотря на массивность состава, сочинение не звучало тяжеловесно. Скорее наоборот: хороший баланс инструментов и голосов создавал легкий эффект медитации.

В интерпретации японского дирижера оказалось оправданным отсутствие резких перепадов в динамике, только приглушенно-аскетичное звучание. Сопрано (Жени Давье) не хватило строгости, вероятно в силу излишеств оперного вибрато. Баритон (Родион Погосов) более гармонично вливался в партитуру.

Обрамлением Реквиему послужили Маленькая сюита Клода Дебюсси и музыка к балету «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля. Оба сочинения вписались в общую драматургию концерта, которая развертывалась по принципу динамического нарастания. В сюите Дебюсси дирижер продемонстрировал мастерство импрессионистской звукописи, воссоздав в зале воздушное вибрирующее пространство. А в двух сюитах из балета Равеля – театральную рельефность образов.

Российская публика встретила дебютантов горячо и вызвала на бис, чтобы услышать Болеро Равеля, что не стало сюрпризом, поскольку звуки его доносились из репетитория еще до начала концерта.

Художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович сохранила открытой форму сотрудничества с зарубежными исполнителями, продолжив просветительскую традицию знакомства российской публики с новыми музыкантами.