Вышел первый том Большого словаря церковнославянского языка Нового времени

Режиссер Карп Савельевич Якин испытывал несомненные трудности в общении с грозным царем. Обращаясь к герою Юрия Яковлева, он, запинаясь, выдавливал из себя застрявшие в сознании археологические обломки незнакомого языка: «Паки, паки… иже херувимы! Ваше сиятельство, смилуйтесь. Между прочим, вы меня не так поняли…» Впрочем, понять его правильно едва ли смог бы хоть кто-нибудь. Ведь в распоряжении персонажей фильма «Иван Васильевич меняет профессию» подходящего словаря не было.

Том Большого словаря церковнославянского языка Нового времени, увидевший свет совсем недавно, – исключительное предприятие. Нет сомнений, что этот лексикографический труд станет одним из самых важных путеводителей по языку, о котором, как правило, мы не знаем почти ничего или знаем крайне немного.

Всем известно, что церковнославянский язык – язык богослужения Русской церкви, но мало кто знает, что на протяжении веков он был языком русской литературы и большей части письменности. Вовсе не многие могут похвастаться, что полностью понимают смысл того, что поется и произносится в храме. А те, кто понимают, не удивляются анекдотическим интерпретациям слов молитвы прихожанами, не сведущими в церковнославянском языке.

И вот появляется словарь, который поможет наладить понимание происходящего в пространстве храма хотя бы на уровне языка. Было бы желание.

Однако странно было бы прославлять издание, полезное небольшому сообществу людей, сколь бы удачным оно ни было. Гораздо существеннее сам факт обретения церковнославянским языком актуального, отражающего современное его состояние словаря – важнейшей, наряду с грамматикой, части его традиционного описания. Тем самым декларируется полноценность церковнославянского языка – не как застывшей в прошлом формы, но как реально существующего средства связи людей друг с другом.

Большой словарь церковнославянского языка Нового времени

Еще важнее, пожалуй, то, что начатое сотрудниками Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук издание оказывается новым и необычайно важным зеркалом для современного русского литературного языка, который с языком церковнославянским был и остается связан самым тесным образом – иногда до возможности полной инкорпорированности последнего в актуальные тексты.

В этом смысле выходящий словарь адресован вовсе не только филологам и не только прихожанам церкви, как написано в предисловии к изданию. И вовсе не только тем, кто читает тексты на церковнославянском языке, но всем, для кого русский язык остается живым в многообразии его текстов – от Кантемира до Лескова, от Державина до Солженицына.

Остается надеяться, что авторам удастся продолжить так удачно и к общему благу начатый проект.

Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Том I. А–Б / Под ред. А. Г. Кравецкого, А. А. Плетневой. М.: Словари XXI века, 2016. 448 с.

Автор – сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»