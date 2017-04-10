Памяти Анри Волохонского

Печальные новости, связанные с русской литературой, продолжают приходить из-за границы. Через неделю после смерти в американской Талсе Евгения Евтушенко на юге Германии скончался Анри Волохонский – поэт, переводчик, каббалист и религиозный философ, один из ярчайших представителей неподцензурной поэзии 1960-х.

Анри Гиршевич Волохонский родился в Ленинграде 19 марта 1936 г. (в отличие от многочисленных впоследствии Джорджей и Майков ленинградского андеграунда Анри – паспортное имя, полученное в честь умершего незадолго перед этим Анри Барбюса). Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт и аспирантуру Института озерного рыбного хозяйства. В 1973 г. уехал в Израиль, где работал биохимиком на Тивериадском озере, изучая там фитопланктон и одновременно – древнюю и средневековую еврейскую традицию. В 1985 г. перебрался в Германию, до 1995 г. работал в редакции «Радио Свобода» в Мюнхене, потом до 2004 г. жил в Тюбингене, последние годы провел в деревушке под городом Хорб.

Сочинять стихи, басни, стихотворные пьесы, продолжающие линию ОБЭРИУ, начал в конце 1950-х гг. До отъезда из СССР много писал в соавторстве с Алексеем Хвостенко под общим псевдонимом-анаграммой A.X.B. С неизбежным упрощением можно сказать, что в этом дуэте яркий и общительный, восприимчивый ко всему новому Хвостенко выполнял функцию «рок-н-ролльщика Леннона», а самоуглубленный, склонный к мистицизму и сложным формам Волохонский был «лиричным Маккартни». Достаточно напомнить, что именно Волохонскому принадлежит «Рай» – одно из самых трогательных и популярных духовных стихотворений на русском языке в ХХ в. Но именно Алексей Хвостенко «приспособил» его на музыку «Канцоны» с пластинки «Лютневая музыка XVI–XVII веков» (в действительности эта «старинная» мелодия сочинена современником A.X.B. – гитаристом Владимиром Вавиловым) – благодаря чему эта песня после исполнения ее в немного измененном виде («Над небом голубым» – «Под небом голубым») группой «Аквариум» стала суперхитом и визитной карточкой А.Х.В. Правда, истинное авторство этого маленького шедевра окончательно прояснилось только в XXI в. – что, впрочем, вполне соответствует традиции анонимных средневековых вагантов, Волохонскому отнюдь не чуждой.

Единственная официальная публикация Волохонского в СССР – басня «Кентавр» в журнале «Аврора» в 1972 г. B 2012 г. в «Новом литературном обозрении» вышло его собрание сочинений в трех томах.

После эмиграции Анри Волохонский не только писал стихи и прозу, но и занимался переводами. Здесь уместно вспомнить, что его родная сестра Лариса Волохонская-Пивер – профессиональная переводчица, совместно с мужем-американцем много и плодотворно переводившая Толстого и прочую русскую классику. Но Анри в отличие от нее выбирал для перевода очень сложные, экспериментальные, заведомо некоммерческие тексты – переложения из Катулла, фрагменты из главного каббалистического трактата «Зогар» и из «Поминок по Финнегану» («Уэйка Финнеганова» в версии Волохонского) Джеймса Джойса. В 2016 г. вышел сборник его переводов псалмов Давида на современный русский язык. Два последних перевода – Джойс и «Псалмы» – были использованы лидером «Аукцыона» Леонидом Федоровым в качестве текстовой основы одноименных сольных дисков 2004 и 2016 гг. Впрочем, Леонид Федоров так или иначе использовал тексты Волохонского практически на всех своих сольных альбомах начиная с первого – «Зимы не будет» (2000). Именно на нем впервые после долго перерыва русские слушатели услышали негромкий, прекрасно интонирующий голос Волохонского (записанный Федоровым с телефона): «Леня... Леня... Это Анри. Я хочу спеть тебе песню».

Таким мы его и запомним.