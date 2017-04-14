Книга Николая Кононова «Автор, ножницы, бумага» - полезный учебник для начинающих журналистов

Сегодня с освоением creative writing – искусства писать захватывающе, хлестко, в формулировке Николая Кононова «впечатляюще», – творится невообразимое. Открываются новые курсы, школы и даже магистратура, которые учат взрослых людей этому искусству. Неудивительно, что издатели уловили тренд и тоже активизировались. Но до сих пор главным поставщикам инструкций для начинающих авторов приходилось ограничиваться в основном переводной литературой. В России Толстой, Достоевский и Солженицын нас накрепко научили: писатель – пророк, писательство – дар небес, а учить пророка если не кощунство, то нонсенс. Книга Николая Кононова – одна из первых ласточек, прилетевших на рынок книг по литературному саморазвитию из русскоязычной профессиональной среды. Внятное напоминание, что писательство – не только дар, но и ремесло.

Николай В. Кононов – опытный практик, он работал в лучших деловых СМИ, сейчас возглавляет одно из них и сам написал две книги: «Бог без машины» о «сумасшедших, сделавших в России бизнес с нуля» (шорт-лист премии «Нос») и историю соцсети «В контакте» «Код Дурова». Его новая работа – набор ноу-хау и лайфхаков, который накапливается годами. Как выбрать свою тему, грамотно собрать материал, разговорить молчаливого героя интервью, написать живой портрет, структурировать текст и подать товар лицом – решения проблем, с которыми сталкивается всякий пишущий документальную прозу, изложены доходчиво и четко, с подведением итогов в конце главы и вынесением ключевых идей на специальных зеленых страницах (книга, кстати, превосходно издана). Все советы – конкретны и остроумны: тем, кто берет интервью, например, предлагается «быть интересными собеседниками, пришедшими на интервью со своей повесткой». Чтобы одолеть прокрастинацию, следует «не подходить к телефону, закрыть все вкладки браузера или вовсе закрыть его и не лезть в социальные сети». Так и хочется откликнуться столь же громовым «да!».

И все же при образцовой внятности и дружелюбии этой книги в ней слегка размыт фокус, представление об адресе. Это, безусловно, пособие для журналистов, но тогда как быть с советом, данным в начале: «Писать надо о том, что вы хорошо и долго знаете, что вы пережили и переосмыслили, что горит в вашем сердце»? Показать это место в книге редактору отдела, давшему тебе не слишком приятное и близкое задание? Впрочем, «Автор, ножницы, бумага» не только полезный учебник для будущих профессионалов, это еще и точное описание идеального текста нон-фикшн образца 2017-го. Сегодня этот текст должен быть именно таким: увлекательным, компактным, афористичным, а значит, очаровывающим читателя. И не надо говорить, что это про рынок, а не про искусство. Писать так и есть большое искусство.

Николай В. Кононов. Автор, ножницы, бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты. М.: Манн, Иванов, Фербер, 2017